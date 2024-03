A németeknél áprilistól szabad a marihuána-fogyasztás

Nyitókép: Michaela Stache / AFP

Miután a Bundestag februárban jóváhagyta a kannabisz rekreációs használatát, most a Bundesratban a szövetségi tartományok is elfogadták a tervezetet – írta az Új Szó. Ennek értelmében a 18 éven felüli német állampolgárok legfeljebb 50 gramm kannabiszt tarthatnak majd maguknál az otthonukban, és három növényt nevelhetnek, ezenfelül termesztői klubokat is alapíthatnak majd.