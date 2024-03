A magyarok pénzén alakítaná át az európai védelmi piacot az Európai Bizottság

Nehéz tárgyalások előtt

Az uniós végrehajtó testület javaslata most a tagállamokhoz és az Európai Parlamenthez kerül tárgyalásra és módosításra, ahol az Euractiv szerint a viták nehéznek ígérkeznek.

A Bizottság tisztviselői kikérik maguknak, hogy lopakodó hatáskör elvonással vádolják őket, amikor az EU végrehajtó szerve beavatkozik a tagállamok jogaiba

– írta az Euractiv. „Ez nem igaz” – mondta Breton, hozzátéve, hogy a javaslat összhangban van az uniós szerződésekkel, és szerinte annak nem célja, hogy „felváltsa a kormányokat”.

A programban a renitens tagállamokra is gondoltak, lőszergyártás fellendítésére irányuló program (ASAP) keretében például a nem együttműködő szereplőkre bírásgot szabnának ki, ezt ugyanakkor az tagországok többsége nem támogatja az Euractiv szerint.

A tagországok emellett többször kérték egy hatásvizsgálat elkészítését is, hogy áttekintést kapjanak a rendeletről és annak indoklásáról, valamint a Bizottság ígéretéről, miszerint „ez a legjobb módja a blokk védelmi termelési kapacitásának növelésének”.

További kérdések merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy Ukrajna hogyan részesülhet úgy a programból és a pénzeszközökből, hogy közben nem fizet be semmit sem az unió költségvetésébe, és – ahogyan a mezőgazdaság esetében – a védelmi iparban nem tartja be ugyanazokat a normákat, mint az EU-s tagok.