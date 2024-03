Megint közelebb a harmadik világháborúhoz? – Német tisztek egyeztettek a krími híd felrobbantásáról

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, az RT orosz televízió főszerkesztője, Margarita Szimonján jelentette ki, hogy azon a napon, amikor Olaf Scholz német kancellár közölte, hogy a NATO nem vesz részt, és nem is fog részt venni az ukrajnai konfliktusban, magas rangú német tisztek azt vitatták meg, hogyan lehetne Taurus rakétákkal felrobbantani a krími hidat anélkül, hogy ennek következményei lennének a német hatóságokra.

Mire játszhatnak a németek?

A Welt témával foglalkozó cikkéből kiderült, hogy a német Honvédelmi Minisztérium feltételezi, hogy a légierő tisztjeinek belső beszélgetését az oroszok hallgatták le, és az is benne van, hogy egy orosz dezinformációs akcióról van szó. „Értékelésünk szerint a légierő területén lehallgattak egy beszélgetést.

Hogy történtek-e változtatások a közösségi médiában keringő rögzített vagy írásos változatban, azt jelenleg nem tudjuk biztosan megmondani”

– fogalmazott szombaton a minisztérium szóvivője.

Az RT orosz állami műsorszolgáltató vezetője, Margarita Szimonyjan pénteken nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt a körülbelül 30 perces beszélgetésről. A beszélgetés részletei máshol is keringtek az interneten, némely változata ennek rövidebb volt, és úgy tűnik, utólag szerkesztették meg.

Ennek egy részében sajtóhírek szerint a német légierő magas rangú tisztjei hallhatók, akik megvitatják a német Taurus cruise rakéták Ukrajna általi használatának elméleti lehetőségeit. A WELT információi szerint a beszélgetés akkor került lehallgatásra, amikor a légierő felügyelője, Ingo Gerhartz altábornagy találkozott három tisztjével.

Scholz nagyon komoly ügyről beszél

Olaf Scholz német kancellár a felvétel nyilvánosságra hozatala után pontosítást ígért az ügyben. Vatikáni látogatása során az SPD politikusa szombaton nagyon komoly ügyről beszélt.

„És ezért van az, hogy ezt most nagyon alaposan, nagyon intenzíven és nagyon gyorsan tisztázzuk”

– folytatta az SPD politikusa.

Korábban már több német kormánypárti és ellenzéki politikus is megdöbbenését fejezte ki a nyilvánvaló kémkedési ügy miatt. Konstantin von Notz zöld politikus, aki egyben a Bundestag parlamenti ellenőrző bizottságának elnöke is, felszólította a szövetségi kormányt, hogy számoljon be a a lehallgatási botrányról.

„Elvárjuk, hogy a szövetségi kormány azonnal és átfogóan tisztázza a tényeket, és a következő ülésen nyújtsa be a megfelelő jelentéseket az illetékes bizottságoknak” – fogalmazott.

Konstantin Kuhle, az FDP frakcióból hasonló véleményen van. Azt mondta: „Ha igaznak bizonyul, hogy a Bundeswehr belső kommunikációja veszélybe került, akkor a biztonsági szempontból releváns németországi szervek belső kommunikációjának teljes átalakítását kell végrehajtani”.

