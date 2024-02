Visszavágnak a muszlim diákok – most iszlamofóbia a vád a Harvardon

Az Egyesült Államok és egyben a világ vezető egyetemei közül egyre többeket ért utol az elmúlt években az identitáspolitikai és kultúrharc. Ennek során a korábbi, érdem alapú, meritokratikus szemlélet helyét

egyre inkább átvette a származáson vagy épp nemi identitásokon alapuló megkülönböztetés.

Az egyetemek „pozitív diszkriminációt” szolgálni kívánó intézkedéseket is bevezettek, például meghatározott etnikai csoportok kedvezményeket kaptak a bejutáshoz, míg mások ilyenben nem részesülhettek, amit viszont gyakorlatilag az ő esetükben negatív diszkriminációnak lehet nevezni.

Az egyetemek óvatos – de lehet akár gyávának is nevezni – vezetése pedig időközben egyre inkább belesüllyedt a radikális csoportok által befolyásolt kultúrharcokba. Ennek súlyos példája volt az elmúlt hónapokban, amikor is a Harvard elnöke – egy fekete nő, Claudine Gay – nem volt képes egyértelműen elhatárolódni az Izrael- és zsidóellenes szólamoktól, amik a Harvardon is teret nyertek a Hamász terrortámadását követő, palesztinpárti tüntetéseken. Gay végül bele is bukott a botrányba.