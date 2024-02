Orbán Viktor nem hagyott kétséget afelől, hogy jelentős szerepet akar vállalni a brüsszeli elit leváltásában – írja a The New York Times. A lap szerint a magyar kormányfőnek sohasem volt elvi kérdés, hogy küldjön-e eurómilliárdokat Ukrajnának, ez is egy a sok olyan téma közül, amely segítségével a nemzeti szuverenitást és a hagyományos értékeket védő páneurópai mozgalom vezetőjeként igyekszik érvényesülni.

Magyarország elszigeteltebb, mint valaha, Orbán Viktor azonban hosszú távra tervez, bízva abban, hogy Donald Trump megnyeri a választásokat, és az európai közvélemény is az ő irányába fordul. A miniszterelnök nem kilépni akar az EU-ból, hanem vezetni azt

– írja Andrew Higgins.

Orbán Viktor korábban a Mandinernek adott exkluzív interjújában is úgy fogalmazott: „Nem elhagyjuk, hanem elfoglaljuk Brüsszelt!”