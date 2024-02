Teljes napfogyatkozás lesz áprilisban!

A NASA beszámolója szerint, április 8-án igazi kuriózumban lesz részük az Egyesült Államok lakóinak, ugyanis északon többfelé teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg, de részlegesen majdnem a teljes lakosság láthatja majd a látványos eseményt – írja a Bors. A NASA kiemelte, hogy a mostani hasonló lesz, mint a 2017-es napfogyatkozás volt, azonban az áprilisi jelenség most nagyobb területet fed majd le,

így sokkal több ember csodálhatja majd meg.

Emellett az áprilisi napfogyatkozás az időtartamát tekintve is különlegesnek számít, egyes térségekben akár 4 perc 28 másodpercig is látható lesz. A NASA szerint az Egyesült Államokban élők 99%-ka lehet majd tanúja a részleges vagy teljes napfogyatkozásnak az otthonából is. Ezen felül pedig még az ország minden szomszédos államában, valamint Alaszka és Hawaii egyes részein is legalább részlegesen tapasztalhatják a jelenséget a helyiek.

Nyitókép: Bryon Houlgrave / NurPhoto / NurPhoto via AFP