Súlyos mentális problémákkal küzd Bret Easton Ellis élettársa, ráadásul most le is tartóztatták

Birtok háborítás miatt letartóztatták Bret Easton Ellis (képünkön) élettársát – számolt be róla a The New York Times. A lap szerint a férfit abban a társasházban fogták el, ahol az 59 éves íróval él. Ellis azt közölte a lappal, hogy Schultz súlyos mentális problémákkal küzd, amelyeket a férfi által fogyasztott kábítószerek tovább súlyosbítottak, ennek hatására

elvesztette a kapcsolatát a valósággal, de nem erőszakos.

Ellis hozzátette, hogy párja nem betörni akart, hanem összetévesztette a lakásokat, és azt hitte, hogy az író lakásába megy be.

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a 37 éves férfit, aki 51 ezer dolláros (18 millió forint) óvadék ellenében védekezhet szabadlábon.

Bret Easton Ellis többek között olyan bestseller könyveket írt, mint az Amerikai Pszichó, illetve a Fagypont Alatt.