Nigel Farage is beszállt a TikTokba

Tizenévesek kattantak rá egy boomer politikus bácsi TikTok-csatornájára Nagy-Britanniában: az angol politika öregecskedő fenegyereke, Nigel Farage megtalálta magának a manapság legjobban hasító platformot – és vele az új közönségét a Brexit kipipálása után.

A Politico számol be arról, hogyan robbant be a kínai tulajdonban álló, világszerte népszerű TikTok minivideó-megosztó oldalra Nigel Farage.

A korábbi években a harcos EU-ellenességével végül a Brexit-kampány és Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének fő arcává vált Nigel Farage az eddigi életcélja után kicsit alámerült és kibekkelt, de most már új pártját építi, egész sikeresen. A Reform UK nevű párt alapító és elnöke Nigel Farage,

aki folytatja harcos felszólalásait a migráció ellen és a kultúrharcos kérdésekben.

A Farage-féle Reform UK most már 47 ezer követővel, 600 ezer like-kal és több millió videómegtekintéssel a legsikeresebb brit párt a TikTokon – a fiatalosabbnak gondolt Zöldek videó van, hogy ezer nézőt sem érnek el. A legnagyobb, régi brit pártok a konzervatívok, a liberális demokraták és a Munkáspárt még fel sem ébredtek, nincsenek jelen ezen a platformon. A toryk egyik digitális stratégája szerint a TikTok „nem olyan hely, ahol a választóink vannak”.

Matt Stevens, a Reform UK TikTok-felelőse szerint a konzervatívok hosszú kormányzása után a fiatalok „változás után kiáltanak”, és a párt azt reméli, sok fejfájást tudnak majd okozni az idei brit választáson.

Nigel Farage skrupulusok nélkül kihasználta a bulvárt is az újabb sikerei érdekében;

tavaly részt vett a „Celeb vagyok, ments ki innen” valóságshow brit változatában, ami jelentősen megdobta a saját platformjai népszerűségét is.

A Politico beszámol arról is, hogy most már a nyugati fiatal nemzedékeket megszólító új baloldal egyes képviselői is próbálkoznak TikTok-kompatibilis kontenteket gyártani. A „thechampagne_socialist.” nevű tiktokkernek már 161 ezer követője van, és ő úgy látja, nagyszerű és könnyen használható eszköz a TikTok.

Ben Guerin brit digitális stratéga

arra int minden politikai szereplőt, hogy hanyagság nem foglalkozni a TikTokkkal.

Ő maga segítette a legutóbbi választáson az új-zélandi jobboldal vezetőjét, és egy „kopasz, öreg fehér emberrel” elérték, hogy a 18-35 év közöttiekből legyen a csatorna nézőinek 75 százaléka. Guerin szerint meg tudták muttni, hogy a jobboldal meg tudja nyerni magának a fiatalabb szavazókat, ha ott szólítja meg őket, ahol vannak, és ha azon a nyelven tud megszólalni, amit beszélnek.