Mélyrepülésben az amerikai légierő? – közel 40 embert vesztettek háború nélkül

Egy év alatt legalább három tucatnyi katona halt meg katonai légi balesetben – ez egyre jobban aggasztja az amerikai törvényhozókat az Oroszországgal, Iránnal és Kínával szembeni növekvő feszültségek idején.

Az elmúlt 12 hónapban 16 katonai légi baleset történt, amelyek összesen 36 katona halálához vezettek.

Ezek egyike se volt harci cselekményhez köthető.

A balesetek a legkülönbözőbb típusú gépeket érintették, és nem csak belföldön, de külföldi légibázisokon és gyakorlatok alatt egyaránt történtek tragédiák.

A legsúlyosabbak, valamint a legnagyobb kárral járok közül néhány: november 29-én nyolc katona halt meg, amikor a légierő CV-22B Osprey tiltrotoros repülőgépe lezuhant a Japánhoz tartozó Yakushima-sziget partjainál egy kiképzési repülés során. December 11-én a légierő egyik F-16-os vadászgépe a Sárga-tenger Dél-Koreához közel eső részébe zuhant, szintén egy kiképzési repülés során. Utóbbi esetben a pilótának sikerült katapultálnia.

A legsúlyosabb baleset tavaly március 30-án történt, amikor is kilenc katona halt meg a hadsereg két UH-60 Black Hawk típusú helikopterének lezuhanásakor egy éjszakai rutinrepülés során, a Kentucky-beli Fort Campbelltől északkeletre. Tavaly Április 27-én három katona meghalt, egy pedig megsérült, miután a hadsereg két AH-64 Apache helikoptere – a világ legmodernebb harci helikoptereként számon tartott típus – lezuhant az alaszkai Anchorage-ben található Elmendorf-Richardson bázison egy kiképzési repülésről visszatérőben. November 20-án az amerikai haditengerészet egyik felderítő repülőgépe a hawaii Oahu szigeténél a vízbe zuhant, miután rossz látási viszonyok között és erős szélben túlfutott a kifutópályán.

A Haditengerészeti Biztonsági Parancsnokságának friss adatai azt is mutatják, hogy 2023 februárja és 2024 februárja között mind a haditengerészet, mind a tengerészgyalogság esetében

jelentősen megugrott a repülési balesetek aránya a repül órákra levetítve.

A probléma, úgy tűnik, nem új keletű a Pentagon számára; de nem világos, hogy milyen lépéseket tesz a balesetek elkerülése érdekében.

A kongresszus még 2019-ben létrehozta a Katonai Repülésbiztonsági Nemzeti Bizottságot, amelyet azzal bíztak meg, hogy feltárják a repülőgép-balesetek okait. Erre az ösztönözte a Pentagont, hogy 2013 között összesen 224 katonát, 186 repülőeszközt veszített el különböző baleseteben, amelyek nem mellesleg 11,6 milliárd dollárnyi (4100 milliárd forint) kárt okozott a hadseregnek.

A bizottság 2020 decemberében adta ki végleges jelentését, amely számos ajánlást tett. Többek között javasolták, hogy a Pentagon hozza létre a Közös Biztonsági Tanácsot (JSC). „A minisztériumon belül a repülésbiztonságra összpontosító, magas szintű, felhatalmazott vezetés nélkül a repülésbiztonság soha nem kapja meg a szükséges következetes hangsúlyt és forrásokat ahhoz, hogy a biztonság prioritássá váljon” – állt a bizottság zárójelentésében.

A JSC-t létre is hozták 2020-ban az ajánlások szerint, a hírek szerint azonban valami nagyon félresikerülhetett,

hiszen nem sikerült csökkenteni a balesetek előfordulási arányát,

sőt még romlott is a helyzet. Legalábbis ez olvasható a Heritage Foundation 2024 Index of U.S. Military Strength című elemzésében.