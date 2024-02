Megérkezett a Közel-Keletre az amerikai külügyminiszter, állítólag békét hoz

Magyar idő szerint háromnegyed háromkor landolt Szaúd-Arábiában Antony Blinken amerikai külügyminiszter repülőgépe. A csúcsdiplomata ezzel a Hamász Izrael elleni tavaly október 7-i terrortámadása óta az ötödik közel-keleti látogatását kezdi meg. Szaúd-Arábiában az ország erős embere, Mohamed bin Szalmán koronaherceg, egyben miniszterelnök fogadja, de tárgyal vele Fejszál bin Farhan külügyminiszter is.

Szaúd-Arábiát követően az Egyesült Államok külügyminisztere Egyiptomba, Katarba, Izraelbe és Ciszjordániába is ellátogat. Egyiptom és Katar azért játszik majd kiemelt szerepet útja során,

mert sajtóértesülések szerint ez a két ország próbál most éppen újabb, potenciálisan állandó tűzszünetet kiközvetíteni Izrael és a Hamász között.

A BBC úgy tudja, hogy az Egyesült Államok, Katar, Izrael és Egyiptom kémfőnökei háromfázisú tűzszünetet javasoltak a Hamásznak, s jelenleg a palesztin terrorszervezet válaszát várják. A három fázisban az előző tűzszünettel analóg módon Izraelben fogva tartott palesztin foglyokért cserébe adna át a Hamász túszokat. A még Gázában fogságban lévő túszok száma ma még száznál több valamivel.

Ugyanakkor a javaslat arra nem kötelezné Izraelt, hogy vessen véget a gázai hadműveletnek – így egyáltalán nem biztos, hogy a négy tárgyalófél igenlő választ kap majd a Hamásztól, akik állandó tűzszünetet szeretnének. De még ha a Hamász igent mond is, az izraeli háborús kabinet szélsőséges tagjainak ellenállásán elbukhat a terv – elkél tehát a hathatós amerikai diplomáciai támogatás.

Blinken dolgát nehezíti, hogy az elmúlt napok fejleményei alapján az Egyesült Államokat finoman szólva sem mindenki érzi a térségben a béke irányába ható erőnek, sőt.

Az USA egy jordániai katonai bázisát ért, január 28-i, három amerikai katona életét követelő, állítólag iráni támogatású iraki milíciák által elkövetett támadásra reagálva nyolcvanöt Iránhoz köthető célpontra mért csapást múlt pénteken Irakban és Szíriában. A támadásokban iraki közlés szerint minimum 16 ember vesztette életét, köztük civilek is. Ezzel párhuzamosan pedig az USA és az Egyesült Királyság folytatják a Vörös-tenger kereskedelmét gúzsba kötő jemeni hútik elleni támadásaikat is, szombaton és vasárnap is megrakétázták őket.

Bár az Egyesült Államok a január 28-i támadás után kijelentette, hogy nem akar háborút Iránnal, Jake Sullivan elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó később nem zárta ki azt, hogy az USA esetleg bombázná magát Iránt is.