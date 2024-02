Már a Politico is kezdi kapizsgálni: hatástalanok a szankciók Oroszországgal szemben

Hiába szabtak ki korábban példátlan számú szankciót a nyugati államok Oroszországra, két évvel később Oroszország gazdasága újra fellendült – írta a Politico. A portál szerint pedig azok a nyugati várakozások sem teljesültek be végül, hogy majd a romló gazdasági helyzetben az orosz elit Vlagyimir Putyin elnök ellen fordul.

A Politico szerint több okra is visszavezethető, hogy miért sikertelenek a szankciók, az egyik ilyen ok a politikai realitás. Hiába szegik meg vagy nem állnak a szankciók mellé egyes országok, az Egyesült Államok képtelen fellépni ellenük, mivel nem akarja őket elidegeníteni magától. Ilyen például Törökország, illetve India esete is.

„A szankciókkal és más gazdasági intézkedésekkel önmagukban nem lehet megnyerni ezt a háborút” – mondta Kim Donovan, a washingtoni Atlanti Tanács nevű agytröszt gazdasági elemzője. „Lejjebb kell vinnünk a várakozásainkat azzal kapcsolatban, hogy ezek az eszközök rövid távon mit érhetnek el” – tette hozzá.

„A szankciók önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy Ukrajnát győzelemre vigyék” – jelentette ki Wally Adeyemo amerikai pénzügyminiszter-helyettes csütörtökön az új szankciók bejelentése előtt újságíróknak, hozzátéve, hogy „az ukrán nép csak akkor lesz sikeres”, ha a törvényhozás biztosítja számukra „a pénzügyi forrásokat, a szükséges felszerelést is, hogy továbbra is megvédhessék magukat”.

A Politico szerint a szankciók azért sem működnek, mert Oroszország más, a Nyugattal szemben álló országokhoz tudott fordulni segítségért.

„Az ellenfelek – legyen szó Oroszországról vagy Iránról, bizonyos mértékig Kínáról, [Észak-Koreáról] – mindannyian együttműködnek”

– mondta Donovan.

Az elmúlt két évben Oroszország és különösen Kína mind gazdasági, mind diplomáciai téren egyre mélyítik az együttműködésüket. Oroszország az iráni „árnyékflotta” hajóit is használja, amelyeknek nagy tapasztalatuk van abban, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat – írta a lap. Észak-Korea, a jól felfegyverzett „páriaállam”, a hírek szerint rakétákkal és tüzérségi lőszerrel látja el Moszkvát.

Nem csak a Nyugat ellenfelei működnek együtt Oroszországgal

– hívta fel a figyelmet a Politico. India is növelte orosz olajvásárlásait. Az Egyesült Államoknak azonban nem áll érdekében, hogy elidegenítse Új-Delhit. Szüksége van arra, hogy India partnere legyen Kínával szemben, ezért az Oroszországgal kapcsolatos kritikákat minimumra szorította Indiával szemben.

„Az első hónapokban drámaian visszaesett a kereskedelem Oroszország és kereskedelmi partnerei között” – mondta Chris Miller, az American Enterprise Institute, egy washingtoni székhelyű agytröszt munkatársa. „De a kereskedelmi volumenek nagy része helyreállt, mert a kereskedelmet egyszerűen átirányították más országokon keresztül” – fejtette ki.