Kiszámolták, mire lenne szüksége Oroszországnak, hogy megtámadja az Európai Uniót

Nagyon kevés az esély arra, hogy megtámadja Oroszország Európát, hiszen nem rendelkezik elegendő erőforrással Moszkva ahhoz, hogy egy győzelemhez szükséges méretű hadsereget létrehozzon és fenntartson – írja a The Telegraph.

Legújabb véleménycikkében Andrew Lilico brit közgazdász azt az esetet vizsgálta, hogy mi történne akkor,

ha az Egyesült Államok magára hagyná Európát.

Nem véletlen a téma, hiszen az a feltételezés, hogy újra Donald Trump lehet az Egyesült Államok elnöke, már amúgy is sok újságírót foglalkoztat.

A brit közgazdász az orosz gazdaság méretéből, valamint az orosz lakosság lélekszámából indult ki. Az ország GDP-je az olasz GDP alig 85 százaléka, 140 milliós lakossága pedig kisebb, mint a francia és német lakosság együttesen.

Az orosz gazdaság az EU gazdaságának csupán 10 százaléka, az európai országok GDP-jük 1,3 százalékát költik védelmi kiadásokra, miközben Oroszországnál ez 6 százalék.

Nominálisan tehát az EU védelmi büdzséje még mindig nagyjából kétszer akkora, mint az orosz. Amennyiben Oroszország ezt a hátrányt kompenzálni akarja, akkor létre kell hozniuk egy közel kétmilliós haderőt.

Amennyiben viszont Oroszország támad, akkor másfélszeresére kell növelnie a hadseregét a történelmi tapasztalatokból kiindulva,

tehát összesen hárommilliós hadseregre van szüksége a támadó országnak.

Tény azonban, hogy ez már most is így van, hiszen az orosz reguláris erők 1,2 millió embert tartanak fegyverben, illetve van még 2 millió tartalékosuk is. Amennyiben viszont biztosan győzni akar Oroszország, még erősebb hadseregre lesz szüksége, amit viszont az orosz gazdaság nem engedhet meg magának.

