Képmutatással vádolják Von der Leyent a nemzetközi jogvédők

Véleménycikket közölt a Politicón a Human Rights Watch EU-tanácsadási igazgatója, Philippe Dam.

A nemzetközi jogvédő szervezet vezető munkatársa kifejtette cikkében, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke épp akkoriban járt tavaly Tunéziában,

amikor tudhatott arról, hogy a tunéziai karhatalom több száz fekete-afrikait toloncolt ki a líbiai sivatagba,

ahol a kietlen körülmények között legalább 27 migráns meghalt. Dam szerint az afrikai migránsok egyébként is rasszista támadások és más erőszakos cselekmények áldozatai.

A Human Rights Watch igazgatója szerint Von der Leyen nem hajlandó tudomást venni mindezekről, inkább köt egy megállapodást Tunéziával, hogy több száz milliót ad az EU az országnak, cserébe a migránsok feltartóztatásáért. A megállapodás szövegében nem esik szó a migránsokért való aggodalomról, nincsenek meghatározva emberi jogi garanciák sem. A szerző úgy látja,

Von der Leyen egyszerűen a szőnyeg alá söpörte az emberi jogi kérdéseket Tunéziában.

A nemzetközi jogvédő felhozza azt is, hogy Von der Leyen sem Azerbajdzsánban, sem a Fülöp-szigeteken, sem az Egyesült Arab Emirátusokban nem hozta fel az emberi jogi kényes kérdéseket; ahogy kínai látogatása során sem kritizálta a kínai helyzetet ezen a téren. A Human Rights Watch igazgatója azt is sürgette, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban is hangosan szólaljon fel az áldozatok mellett a brüsszeli testület elnöke.

A Human Rights Watch véleményformálója ezután megfogalmazza az ítéletét: Von der Leyen tartózkodása az emberi jogok melletti kemény felszólalástól morálisan rossz, aláássa az EU hitelességét,

és felbátorítja az elnyomó vezetőket, akik a csöndben maradást zöld lámpaként értékelnek az EU részéről.

Dam szerint az Európai Bizottság idén esedékes tisztújítása előtt ideje, hogy Von der Leyen a középpontba állítsa az emberi jogok kérdését.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek