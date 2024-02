Károly beteg. Mi lesz így az országgal?

Amit egyelőre tudni lehet, hogy a rák egy másik szervét támadta meg, korai stádiumban fedezték fel, már hétfőn elkezdték kezelni, a király nem feküdt be a kórházba, hanem lábon viseli a kezelést, és jókedvű, fiát, Harry herceget is fogadta.

Nem csak a britek aggódnak. Sudarshan Pattnaik indiai homokszobrász alkotásával kívánt jobbulást a királynak

Az Euronews összeszedte, mi lesz akkor – alkotmányos alapon vagy éppen szokásjog szerint – ha a király nem képes ellátni feladatait.

Például kinevezhetnek régenst, aki helyettesíti az uralkodót

– ha az kiskorú, beteg vagy cselekvőképtelen, megtörténhet ez is, bár nem gyakori.

Legutóbb 200 éve történt hasonló, amikor III. György király elmebaja miatt fia, a walesi herceg vette át a szerepét tíz évre.

Államtanácsosok is átvehetik a szerepét

– noha korlátozottan: például nem oszlathatják fel a parlamentet, nem hozhatnak döntést a brit Nemzetközösséggel kapcsolatos kérdésekben, nem kreálhatnak nemesi címeket, nem nevezhetnek ki miniszterelnököt.

Az államtanácsosok általában a trónöröklési sor első hat helyén álló személyből állítják ki (az uralkodó mellett annak házastársa, s az utána következő négy ember, aki elmúlt 21 éves, beleértve a trónörököst, de neki elég a 18 éves kort betöltenie hozzá).

Ezek jelenleg: Kamilla királyné, Vilmos herceg, Harry herceg, András és Eduárd hercegek.

Kivételek akadtak itt is, II. Erzsébet anyja is helyettesítette már a királynőt, voltak távolabbi rokonok is államtanácsosok, sőt V. György idején a miniszterelnök és a canterbury-i érsek is vitt ilyen hivatalt egy ideig.

Mindenesetre a lap valószínűsíti, hogy Harry vagy András nem annyira nyilvánosság-kompatibilis az elmúlt idők botrányai miatt, Vilmos viszont már szerdán kitüntetéseket osztott a windsori kastélyban.

Elméleti lehetőségként pedig ott van a lemondás is

Ha Károly így dönt, hivatalos közleményt kell kiadnia, majd a parlament mindkét házának el kell fogadnia egy úgynevezett lemondási törvényt – utána mondhat le Vilmos herceg javára, aki V. Vilmos néven lépne trónra.

A trónról való lemondásra mindeddig egyetlenegyszer került sor a monarchia történetében,

1936-ban VIII. Eduárd tett így, aki korábban elvált amerikai kedvesét választott a trón helyett, ami kapcsán jókora botrány kerekedett, alkotmányos válsággal; így nem lenne túl jó optikája a dolognak, legalábbis egyelőre, elméletben.

Egyelőre mindez csak távoli rém, persze; amíg a cselekvőképtelenség fel nem merül, minden marad a régiben; a király minden feladatát ellátja, csak a fárasztó nyilvános ceremóniákat mondták le.

A király a helyén van.

Nyitóképen Károly király és Kamilla királyné; forrás: Henry Nichollis / AFP