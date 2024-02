Pressman elment Amerikába panaszkodni, újabb szankciókat követel Magyarország ellen

David Pressman budapesti amerikai nagykövet Ben Cardin demokrata szövetségi szenátorral találkozott csütörtökön, aki ezt követően méltatta a diplomata munkáját X-oldalán is, illetve Magyarországgal szemben kritikus közleményt is kiadott.

Mint Cardin fogalmazott, Pressman „világosan érti, valamint képviseli az amerikai érdekeket és értékeket Budapesten”, beleértve a demokrácia, a jogállamiság és az egyenlő jogok iránti tartós elkötelezettséget.

Ugyanakkor „mélységes aggodalmának” adott hangot a magyar kormány kapcsán,

„amelynek tisztségviselői többször támadták Biden elnököt és Pressman nagykövetet oly módon, ami elképzelhetetlen egy amerikai szövetséges számára”.

Ezért, mint fogalmazott, „a Biden-adminisztrációnak meg kellene vizsgálnia, hogy Magyarország valóban olyan megbízható partner-e, amelyik megérdemli, hogy részt vegyen a vízummentességi programban – és a korrupció mértékét tekintve, helyénvaló-e szankciókat kezdeményezni a Globális Magnickij-törvény alapján”.

Továbbá élesen kikelt a magyar miniszterelnök ellen is, azt írva: „Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napokban ismét a NATO legkevésbé megbízható tagjának bizonyult”, az Ukrajnának nyújtandó támogatás „szükségtelen halogatásával”; emellett felszólította hazánkat arra is, hogy „fejezze be Svédország NATO-tagságának akadályozását”.

A demokrata politikus riasztónak nevezte „a demokratikus normák folyamatos erózióját”,

külön nevesítve a szuverenitásvédelmi törvényt, és a hozzá kapcsolódó Szuverenitásvédelmi Hatóságot, amely szerinte „közvetlen támadás az újságírók, a civil társadalom, a politikai szereplők és mindazok jogai ellen, akik bírálják az Orbán-rezsimet”, benne megfigyeléssel, fogva tartással, kirúgással és bebörtönzéssel.

Figyelemre méltó a Magnyickij-törvény emlegetése. A 2016-ban elfogadott Magnyickij-törvény alapján ugyanis

az Egyesült Államok vízumtilalmat rendelhet el, pénzügyi eszközöket fagyaszthat be

és más szankciókat hozhat olyan külföldi tisztségviselők ellen, akik szerinte jelentős korrupciót követnek el.

Vagyis ez nem más, mint az egykori kitiltási botrány újratöltése, amire 2014-ben került sor egy Barack Obama kézjegyével ellátott elnöki rendelettel – ugyancsak a korrupcióra hivatkozva az Egyesült Államok megtagadta a beutazás lehetőségét hat meg nem nevezett magyar köztisztviselőtől. Se indoklás, se megnevezés nem volt: akkor utóbb be is vallották, hogy „semmilyen konkrét adattal nem rendelkeznek, információikat a sajtó és az internet nyilvánosságán keresztül szerezték be úgy, mint egy hírügynökség riportjai és a magyar sajtóhírek”.

Emlékezetes: nemrég a kettős állampolgárokkal – döntő többségében határon túli magyarokkal – szemben függesztette fel a vízummentes beutazás lehetőségét Washington, szintén furcsa indoklással.