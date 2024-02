Elárulta Trump, mi alapján választja ki alelnökjelöltjét, valamint azt is, mikor nevesíti az illetőt (Videó)

Donald Trump elárulta a Fox News egyik műsorában, milyen kritériumai vannak a leendő alelnök-jelöltjével szemben.

Ki lenne jó elnök? Mindig erre kell gondolni, nyilvánvalóan, a vészhelyzetek miatt. Bármi történhet, nem igaz? Nem számít, ki vagy te. Bármi történhet. Ennek kell lennie a fókuszban”

– nyilatkozta Trump. A republikánusok legesélyesebb elnökjelöltje kérdésre válaszolva arra is kitért: bár a republikánusok között „nagyon sok remek remek emberünk, és nagyon sok jó ötletem van” a pozícióra, egy „kis ideig” még nem fogja megnevezni, kit szeretne alelnöknek, ki az, akivel közösen indulna.

Bidenéknek is odaszúrt a korábbi elnök

A New York Post cikke szerint a korábbi elnököt arról is kérdezték, hibázott e első ciklusa alatt. A kérdésre válaszolva Trump azt felelte: „persze. Mindenki hibázik. Obama is hibázott. Mi van Bidennel? Nézd meg, kik működtetik ezt a Biden-dolgot. A különbség, hogy ha kell, én képes vagyok meneszteni is embereket” – fogalmazott Trump, felidézve, hogy Comey-t kirúgta. „Megszabadultam tőle” – tette hozzá az elnökjelölt.

A beszélgetés kapcsolódó részét itt nézheti vissza:

Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP