Egy erős Amerika jobb az egész világ számára – konzervatív főtanácsadó a Mandinernek

Mekkora esélye van Donald Trumpnak a győzelemre novemberben? Miért nézi el a demokrata elit Biden botlásait? Le lehet csapolni a washingtoni mocsarat? Hogyan változhat Amerika nemzetközi szerepe? Troup Hemenway-jel, az egyik legmeghatározóbb amerikai konzervatív think tank, a Heritage Foundation főtanácsadójával, valamint a minél zökkenőmentesebb republikánus hatalomátvétel céljából létrehozott Project 2025 kezdeményezés társigazgatójával beszélgettünk.

Interjú: Bakodi Péter



Pár hónapon belül amerikaiak tízmilliói fogják leadni szavazatukat, hogy az Egyesült Államok következő elnökéről döntsenek. Milyen szerepet játszik a Project 2025 az idei kampányban?

Formális szerepünk nincs a kampányban. A Project 2025-t a Heritage Foundation vezeti, amely egy non-profit szervezet. Tehát aktívan nem vehetünk részt a politikában. Amit tehetünk, az az, hogy megpróbálunk olyan szakpolitikai ajánlásokat készíteni, amelyeket egy új konzervatív adminisztráció hasznosíthat. Ez magában foglalja az egyes minisztériumok, szövetségi hivatalok, ügynökségek kezelésére vonatkozó ajánlásokat, valamint azon jelöltek listáját, akik vezethetik ezeket a szervezeteket és betölthetik a legmagasabb pozíciókat, megpróbálva irányítani ezeket a különféle bürokratikus rendszereket annak érdekében, hogy azok az elnök számára dolgozzanak. Ennyi a szerepünk, amit betölthetünk –

ajánlásokat adunk át a leendő elnöknek és csapatának.

Ha a jelenlegi kormányzat úgy döntene, hogy az amerikai érdekeket előtérbe helyező konzervatív politikát vezetne be, akkor ők is fordulhatnak hozzánk.

Donald Trump a jelenlegi eredmények alapján várhatóan meg fogja nyerni a republikánus előválasztást, bár meglehetősen súlyos vádakkal kell szembenéznie a bíróságokon. Ezek a jogi problémák okozhatnak jelentős nehézséget a kampánya számára? Mik a republikánus szavazók fő szempontjai?

Amikor a választók elmennek az urnákhoz, döntésüket végső soron az ország, saját maguk és családjaik érdekei szempontjából hozzák meg. A Biden-adminisztráció politikája nyitott határokat, fájdalmas inflációt, átpolitizált katonaságot, sok esetben fegyverként használt kormányzati politikákat eredményezett, és általános szégyenbe hozta nemzetünket külföldön. Az embereket pedig ez frusztrálja. Ami a jogi hadviselést illeti, ez is csak a kormányzati politikák fegyverként való használatát erősíti, a Biden-adminisztráció Igazságügyi Minisztériuma aktívan próbálja vád alá helyezni fő politikai riválisát.

Ez hallatlan az amerikai történelemben, és szakítás az alkotmányos renddel.

De az ilyen komolytalan perek eredménye, hogy Donald Trumpból élő mártírt csináltak, és az emberek támogatni akarják őt. Csodálkoznak azon, hogy milyen rosszra fordult a helyzet, valamint azon, hogy egyesek megpróbálnak hatalmi pozícióban maradni, még akkor is, ha ez szembe megy amerikai állampolgárok érdekeivel. Hogy a lényegre térjek: nem hiszem, hogy a jogi eljárásoknak jelentős negatív hatásai lesznek a választók számára. Csak még nagyobb lelkesedést váltott ki bennük Trump iránt, aki hihetetlen ütemben söpörte be az eddigi előválasztásokat. Ezek a különböző támadások még erősebbé tették őt, mint korábban.

Említette a nyitott határok problémáját. Nemrégiben alkotmányjogi felelősségre vonást kezdeményezett az amerikai Kongresszus képviselőháza a belbiztonsági miniszterrel szemben. Hasonló döntésre 150 éve nem volt példa az amerikai történelemben. Milyen következményekkel jár az ilyen hangsúlyos politikai fellépés egy hivatalban lévő kormánytisztviselővel szemben?

Ez remélhetőleg egy ébresztő a jelenlegi adminisztráció felé, hogy cselekedeteik mennyire kívül esnek az alkotmányos renden. Jelenleg van egy Belbiztonsági Minisztériumunk, amely nem érdekelt a törvények betartatásában. Tragikus módon az Amerikai Vám- és Határőrséget (CBP) egyfajta futószalaggá alakították át az országba érkező illegális bevándorlók számára. Megakadályozták az embereket a munkájuk elvégzésében, és ez az eljárás tönkretette a testületben szolgálókat. Ennek kompenzálására néhány állam, például Texas fellép és megtesz mindent, hogy valóban biztonságos határaink legyenek, ahogy az egy szuverén nemzet esetében alapvető. Meglátjuk, mi történik ezután, de

egy új kormányzatra lesz szükségünk a határ tényleges biztosításához.

Sok éve dúl a kultúrharc, talán még nagyobb lángokkal is, mint korábban. Mit jelentene ebből a szempontból a republikánusok győzelme?

Azt mondanám, hogy egy visszatérés következne be a konzervatív, amerikai elvek irányába. A jelenlegi kormányzat prioritásai rendkívül torzak. Ezt minden területen kirívóan látható, de vegyük példának a gazdaságot. Inkább az ESG, azaz a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekli őket, mint az ország jólétének előmozdítása. Ez a fő oka annak, hogy az infláció, az élelmiszer- és üzemanyagárak megduplázódása vagy megháromszorozása mindenkit érint. Vagy vegyük csak példaként a hadsereget, amely tekintetében jobban érdekli őket a társadalmi kísérletezés, mint a katonai készenlét biztosítása. Ez egy elég veszélyes játék.

Van hajlandóság Donald Trump részéről az ún. DEI-politikák – diverzitás, egyenlőség és befogadás – antidemokratikus gyakorlatának betiltására szövetségi szinten?

Nem fogok Trump elnök nevében beszélni, de úgy gondolom, hogy 2020-ban legalább volt egy elnöki rendelet, ami ellehetetlenítette a DEI továbbképzéseket a kormányzati szektorban. Ezt könnyű megvalósítania, és azt várnám, hogy egy másik adminisztráció esetén újból kiadjanak egy hasonló rendeletet, valószínűleg azonnal, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ez a gyakorlat mennyire elterjedt, és mennyire megosztja és romboló hatással van a munkaerőre. Számos minisztériumban és szövetségi ügynökségben van jelenleg egy magas rangú vezető, akinek kifejezett feladata a DEI megvalósítása.

Troup Hemenway

A „mocsár lecsapolása” a 2016-os Trump-kampány egyik fő témája volt. Sikeres volt ez a politika? Mit kell tenni e tekintetben a republikánusok győzelme esetén?

A mocsár lecsapolása joggal volt a kampány fő témája volt. Hogy kiemeljük a lényeget: valójában senki sem tud pontos értékelést adni arról, hogy mekkora is a szövetségi kormány. Becslésem szerint körülbelül 11 millió szövetségi alkalmazott, vállalkozó és támogatási projektben részesülő dolgozik a végrehajtó hatalomnak. De hányan szolgálják valóban az amerikai népet? Nézzünk néhány számot: négy évvel vagyunk a Covid után, és még mindig van néhány olyan szövetségi ügynökség, amelynek a washingtoni központja 80 százalékban üres.

És ez a sok „mocsár” önmagát is fenntartja.

A szövetségi alkalmazottak közel 100 százaléka (99 százalék felett) teljes mértékben sikeresnek jelöli magát az éves felülvizsgálatai során. Évente kevesebb mint 1 százalékot távolítanak el a rossz teljesítmény miatt. Ez nem teszi lehetővé az alkalmazottak minőségének természetes szabályozását. Ezt azzal párosítva, hogy jópáran valójában nem is jelennek meg a munkában, jogos szkeptikusnak lenni. Sok a médiában használt retorikai elem a szövetségi alkalmazottak elbocsátásával kapcsolatban – nem akarok arról beszélni, hogy a potenciális új adminisztráció vagy maga az új elnök mit tehet –, de nyilvánvalóan van mit javítani, és meg kell próbálni megbizonyosodni arról, hogy a kormány valóban az emberek érdekében dolgozik, önmaga helyett.

Súlyos aggodalmak merültek fel az elmúlt hetekben Biden elnök mentális egészségével kapcsolatban. Egyes elemzők arra számítanak, hogy a demokraták nem fogják Biden elnököt jelölni, mivel nem alkalmas az újraválasztásra. Van a republikánusoknak terve, ha ez megtörténik? Ki lehet a demokraták jelöltje?

Arra is van esély, hogy villámcsapás érje. Szóval igen, de nagyon spekulatívnak tartom, hogy Bident eltávolítsák.

A mentális egészségével kapcsolatos aggodalmak azonban valósak.

Ez egészen egyedülálló. Figyelembe véve, hogy hogyan fegyverezték fel az Igazságügyi Minisztériumot, még ők sem tudták tagadni, hogy túl szenilis volt ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene. Elképesztő. Nagy felháborodás volt ebből a törvényhozásban.

Túl szenilis ahhoz, hogy eljárást indítsanak ellene, de nem túl szenilis ahhoz, hogy kormányozza az országot.

Ez visszamutat a mocsári lecsapolásának kérdéséhez, ahol van egy szövetségi kormányzat, amely a progresszivizmus előmozdítását célozza, és a baloldalon senki sem akarja ezt megzavarni. Tehát függetlenül attól, hogy milyen mentális képességekkel rendelkezik az, akijük hatalomban van, nem érdekli őket, mert végső soron úgyis megfelel a céljaiknak. Ez megerősíti az ellenséges hozzáállásukat az irányba, hogy esetleg egy konzervatív szereplő legyen az elnök – meg fognak próbálni változtatni ezen. Vannak olyan minisztériumok, ahol a munkatársak több mint 90 százaléka a demokratákat támogatja. Nem meglepő, hogy vannak erőfeszítések a konzervatívok meggátolására. Gondoljunk csak bele, mi történt Trumppal évekkel ezelőtt, amikor a kormányzatban voltak olyan emberek, akik megpróbálták megakadályozni, hogy hivatalba lépjen, vagy miután hivatalba lépett, hogy elmozdítsák onnan. És mindez dokumentálva van. De egyébként, visszatérve, nem hiszem, hogy Bident kivennék a versenyből. Nagyrészt a korábban említett szempontok miatt, de már csak azért sem, mert nincs aki lecserélje. Hiányuk van jó jelöltekből, ezzel szemben rengeteg jó, hozzáértő emberünk van a konzervatív oldalon.

Sokat elárul, ha a legjobb, akit ki tudnak állítani, az Biden.

Így is tekinthetünk rá. Úgy értem, mi a vésztartalék? Felépítették Kamala Harrist, de a választók számára annyira szerethetetlen, hogy az elsők között esett ki a jelöltek közül a 2020-as előválasztási ciklusban. Könnyebb és biztonságosabb megoldás számukra, ha valakit olyat futtatnak, aki nem tud összefüggő mondatokat egybefűzni, mint megkockáztatni egy alternatívát.

Trump elnök távozása óta az Egyesült Államok két nagy fegyveres konfliktusba is belekeveredett: az ukrajnai háborúba és a gázai háborúba, melynek kiterjedt hatásai vannak az egész Közel-Keletre nézve. Kelet-Ázsiában is meglehetősen magas a feszültség Tajvan és a Dél-kínai-tenger környékén. Washington nem igazán diktál ezekben a konfliktusokban, ezért világszerte sokan tekintik az Egyesült Államokat egy lassan hanyatló hatalomnak. Hogyan változtathatja meg ezt az elképzelést a közelgő választások eredménye?

Továbbra is azt vallom, hogy mi vagyunk a világ legnagyszerűbb országa, de a progresszívek mindent megtesznek, hogy megváltoztassák ezt a tényt. Ez a politikai döntéseik eredményeihez köthető. Szívesen pusztítják Amerikát mindaddig, amíg ez szolgálja az ideológiai céljaikat, függetlenül attól, hogy ez milyen hatással van az amerikai emberekre. Azt hiszem, említettem az élelmiszer- és üzemanyagárakat, valamint az általánosan növekvő megélhetési költségeket, a lakhatást és minden mást. Nehéz az embereknek családot alapítania, és ez egy igazi tragédia. De ez befolyásolja azt is, hogy mennyire vagyunk vezető szerepben a nemzetközi porondon. Vegyük például az energiatermelést. Rengetegen szeretnek azon háborogni, ha valaki orosz gázt és olajat vesz fel. Láttam, hogy egyes európaiak és amerikaiak is támadták ezért Magyarországot. De amikor elfojtjuk energiatermelésünket, holott potenciális alternatíva voltunk más országok számára, mire számítanak? Tehát ezzel a politikával gyengítik Amerika megítélését, és más nemzetek azon képességét, hogy közeledjenek hozzánk és példaként tekintsenek ránk. Úgy gondolom, hogy a konzervatívok visszatérése erősítené a nemzeti pozíciónkat, robusztus gazdaságot és jól fizető állásokat jelentene az amerikaiaknak, valamint biztonságos határokat és egy olyan hadsereget, amely valójában a katonai készenlétre összpontosít. Egy erős Amerika végső soron jobb az egész világ számára.



Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY