Az ukrán főparancsnok felvázolta, hogyan győz szerinte Ukrajna

Sajtóértesülések szerint Zelenszkij már korábban meneszteni próbálta a katonatisztet, előbb lemondásra szólította fel, majd próbálta leváltani is; azonban egyik felkért utód – Kirilo Budanov vezérkari főnök és Olekszandr Szirszkij, a szárazföldi erők parancsnoka – sem vállalta a posztot,

az elnöknek végül nyugati nyomásra visszakoznia kellett.

Aztán a CNN már nemrég megírta: valószínűleg a hét végén az államfő elnöki rendelettel bocsáthatja el a főparancsnokot; és egyébként a Kyiv Independent belső forrása is azt erősítette meg, hogy Zaluzsnijt lényegében már kirúgták.

Ettől függetlenül érdemes itt idézni Zaluzsnij szintén a CNN-re írt friss megfejtését arról, hogyan lehetne szerinte Ukrajnának megnyernie a háborút.

Ukrán drónok harca

Bár az alapvetések ugyanazok – írja a főparancsnok –, vagyis: legyőzni az ellenséget, elfoglalni vagy felszabadítani területeket – minden háború mégis egy kicsit más: a technológiai haladás, amely meghatározza a fegyverzet és a felszerelés fejlettségét, illetve a politikai és gazdasági környezet otthon és külföldön. „Az egyik központi eleme az ember nélküli technológia, mint a drónok és a többi, ami a legjobb módot adja Ukrajnának arra, hogy ne ragadjon bele egy állóháborúba, ahol az előny nem mellettünk van.”

Ugyanakkor rávilágít: „Kulcsszövetségeseink csökkenő katonai támogatása – saját belpolitikai feszültségeik miatt –, illetve saját tartalékaik is kimerültek, ami a rakétákat, illetve a légvédelmi és tüzérségi muníciót illeti”.

Eközben a szankciókat kijátszva az oroszok másokkal együttműködve képesek bevetni a teljes hadiipari komplexumukat ellenünk”.

Sőt, a főparancsnok még arra is rávilágít: az oroszok az emberi erőforrások mozgósításában is előnyt élveznek. „Ukrajnában az állami intézmények nem képesek népszerűtlen intézkedések nélkül javítani fegyveres erőink létszámát”, miközben lőszer tekintetében is importra szorul az ország.

Ezért, bár 2022 óta egyedülálló harctéri tapasztalatokat gyűjtöttek, újabb képességek kellenek.

Az elsődleges itt a (viszonylag) olcsó, modern és hatékony drónok és egyéb technológiák arzenálja, amelyek nem csak felderítésre alkalmasak éjjel-nappal, hanem tűz alatt tartani az ellenséget, nagy pontosságú csapásokat mérni rá – hangsúlyozza a parancsnok, aki szerint ezeket összehangolt műveletekben kell alkalmazni.

És nem csak primer harctéri fókusszal, emeli ki, bár most ez a prioritás: lehetnek gazdasági célpontjai, lehet célja az ellenség kifárasztása vagy a pszichológiai hadviselés is. (A pszichológiai hadviselésbe bőven belefér a civilek elleni támadás is, tegyük hozzá, csak így szebben hangzik).

Zaluzsnij szerint ez segít csökkenteni az emberi életekben mért veszteségeket, és csökkenti a háború „anyagháború”-jellegét, megnyitja a lehetőséget, hogy a kritikus orosz infrastruktúrát és kommunikációs központokat most már ne „drága rakétákkal vagy ember vezette harci repülőkkel kelljen támadni”. Emellett persze „saját védelmi rendszerünket is fel kell készítenünk az ellenség hasonló csapásaira”.

Ambiciózus tervek

Az ukrán főparancsnok igen optimista: szerinte az újrafelfegyverkezés szerinte

mindössze öt hónap alatt megvalósítható.

Beleértve mindent: a szervezeti struktúra kialakítását, a pozíciók betöltését, a felszerelések beszerzését, a kiképzést és a támogató logisztika kiépítését.

Ezért a főparancsnok szerint 2024-ben erre a három dologra kell összpontosítani, jelesül a rendszer létrehozására csúcstechnológiás eszközökkel, kiképzésre és stratégiai újrahuzagolásra, illetve „az új harci képességek mielőbbi elsajátítására”. Vagyis a cél – ahogy Zaluzsnij is fogalmaz – a „pillanat megragadása”.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk