„Újabb béketerv született, és most Zelenszkijnél pattog a labda, akin a korrupciós botrány miatt egyre nagyobb a nyomás. Sajtóhírek szerint azonban az ukrán elnöknek nagyon nem tetszik az amerikaiak és az oroszok által kidolgozott dokumentum!!

Érthető, ám kérdés, van-e még mozgástere!? Trump nagyon lezárná már a harcokat, ugyanakkor Ursula von der Leyen, a tárgyalásokból kimaradó Európai Bizottság vezetője épp 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna számára. Vagyis az EU a harcok folytatását szorgalmazza!!