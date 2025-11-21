Ft
11. 21.
péntek
Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország Európai Bizottság

Íme, a legújabb béketerv kiemelt pontjai, amiket akár egy budapesti csúcson is aláírhatnak

2025. november 21. 10:37

Most Zelenszkijnél pattog a labda, akin a korrupciós botrány miatt egyre nagyobb a nyomás.

2025. november 21. 10:37
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Újabb béketerv született, és most Zelenszkijnél pattog a labda, akin a korrupciós botrány miatt egyre nagyobb a nyomás. Sajtóhírek szerint azonban az ukrán elnöknek nagyon nem tetszik az amerikaiak és az oroszok által kidolgozott dokumentum!!

Érthető, ám kérdés, van-e még mozgástere!? Trump nagyon lezárná már a harcokat, ugyanakkor Ursula von der Leyen, a tárgyalásokból kimaradó Európai Bizottság vezetője épp 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna számára. Vagyis az EU a harcok folytatását szorgalmazza!!

Ezt is ajánljuk a témában

Íme a legújabb béketerv kiemelt pontjai, amiket akár egy budapesti csúcson is aláírhatnak:

  • Ukrajna amerikai biztonsági garanciákat kap, igaz, feltételekkel, cserébe lemond örökre a NATO-tagságról.
  • Ukrajna korlátozza haderejének méretét,nem juthat atomfegyverhez.
  • A Krím, Donyeck és Luhanszk de facto orosz terület lesz.
  • Herszon és Zaporizzsja megyében befagyasztják a frontvonalakat.
  • A harcoló felek megígérik, nem fognak újabb háborút indítani a határvonalak megváltoztatására, Moszkva garantálja, hogy Európát sem támadja meg.
  • Létrejön egy különleges biztonsági munkacsoport Ukrajna, az USA és Oroszország közt.
  • Az Egyesült Államok és Európa közösen finanszírozza és vezeti az újjáépítést.
  • 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont erre fordítanak.
  • Kivezetik a szankciókat, orosz-amerikai gazdasági együttműködés, Moszkva visszatér a G8-ba.
  • A Zaporizzsjai Atomerőmű működtetését átveszi a nemzetközi ügynökség, a termelt áram fele Oroszországba, fele Ukrajnába megy majd.
  • A békeszerződés aláírása után választások lesznek Ukrajnában.
  • Azonnali tűzszünet a dokumentum aláírása után.

Lépésről lépésre!!”

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Ödenburger
2025. november 21. 13:02
> 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont erre [ujjáépítésre ] fordítanak Ezzel Moszkvát is beszorítják, de mivel ez úgyis de facto einstandolt, érdemben az oroszok elfogadhatják.
counter-revolution
2025. november 21. 11:22
"Trump nagyon lezárná már a harcokat" Igen, ezért küldtek a jenkik négy ATACMS rakétát Voronyezsre, amiket az oroszok lelőttek, de a szándék nem a békevágyat jelzi.
statiszta
2025. november 21. 11:07
Kíváncsi vagyok a kijevi palotapincsit mikor veszik le a sakktábláról.
