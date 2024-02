A sajátjai is egyre kevésbé bíznak Joe Bidenben

Joe Biden korával foglalkozott néhány nappal ezelőtt a Die Zeit is, a német lap szerint a demokrata elit „már bánja”, hogy 2022-ben nem vették figyelembe, hogy Biden jelöltségének már az akkori felmérésekben sem volt többségi támogatottsága.

A Mennyi idős a túl idős? című elemzés leszögezi:

a Demokrata Párt választói mindezzel egyértelműen kinyilvánították, hogy 2024-ben Biden már „nem kell”.

A jelenlegi amerikai elnök viszont mintha meg sem hallaná a kritikákat, ismét indul a választáson, és ebben – írja a Die Zeit – bűntársa a demokrata elit: „a Demokrata Párt vezetői megállapodtak abban, hogy a 81 évest senki ne hívja ki”.

Az újság washingtoni tudósítója, Johanna Roth szerint viszont a pártvezetők ezt a döntésüket már valószínűleg megbánták. Különösen amióta nyilvánosságra került a Biden szabálytalan dokumentumkezelési ügyéről szóló ügyészi jelentés, amelyben az elnököt így említik:

„jószándékú öregúr rossz memóriával”.

Roth szerint mindez a „jobboldali lejáratókampány” eredménye; Trump és más republikánusok már akkor is demensnek nevezték Bident, amikor annak testi-szellemi fittségéről semmilyen vita nem volt.

Egyébként ekkor még Kamala Harris is úgy nyilatkozott, hogy Biden emlékezőképességére megjegyzést tenni „felesleges” és „politikailag motivált” dolog.

Az ő hirtelen megváltozó véleményéből is látszik ugyanakkor,

hogy a demokratáknak egyre sürgősebben szükségük van valamilyen B tervre arra az esetre, ha Biden kezét mégis el kellene engedniük.

Kamala Harris kézenfekvő választásnak tűnne, korban is ideális a maga 59 évével, ám régóta népszerűtlen. A Biden mögötti casting tehát továbbra is nyitott, az előválasztások folytatódnak. A jelöltek között több név is felmerült, például a Kaliforniát kormányzó Gavin Newsomé, aki viszont még a saját pártján belül is túl liberálisnak gondolnak az óvatos Bidenhez képest.

Január 23-án a republikánus előválasztások első helyszíneként Joe Biden könnyű győzelmet aratott Dél-Karolina államban, ami azonban még nem jelent semmit: két kihívójának – Dean Phillips kongresszusi képviselő és Marianne Williamson kaliforniai író – támogatottsága eleve messze nagyon elmaradt az elnökétől.

A hivatalos elnökjelöltek személyét az államok delegáltjai, az előválasztások eredménye alapján véglegesítik.

Mindeközben Robert Hur különleges ügyész, aki a Joe Biden elnök titkos dokumentumkezelési ügyét vizsgálja, márciusban fog tanúvallomást tenni a kongresszus előtt – közölte a BBC.

