A magyar büntetés-végrehajtást kritizálják az olaszok, eközben játszi könnyedséggel szöknek a rabok a börtöneikből

Az olasz sajtó beszámolójából kiderült, hogy a szökés idején, már csak egy rendőr ügyelt több udvarra, aki egyéb feladatokkal is el volt foglalva. Továbbá azt is megtudhattuk, hogy Federico Pilagatti, a SAPPE, a börtönökben szolgáló rendőrök független szakszervezete regionális titkára elmondta, hogy a rabok összecsomózott lepedők segítségével szöktek meg, amíg a sétálóterületet irányító rendőrnek két másik szolgálati posztot is el kellett látnia.

A szökést követően a hatóságok nagy erőkkel indultak a két szökött fegyenc felkutatására, de a mostani eset ismét rávilágít az olasz börtönökben a személyzet hiányára. A szakszervezet közlése szerint Traniban hatvan rendőr hiányzik, s az előírt számnál több fogoly jut egy rendőrre. „A két évvel ezelőtti szökés alkalmával is azt mondtuk, hogy intézkednünk kell. De nem történt semmi” – írta a helyzettel kapcsolatban a szakszervezet.

Az olasz RAI közszolgálait média később közölte, hogy a két szökött rab egyikét a későbbiek során elkapták a hatóságok.

