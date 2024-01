„Persze amit a kabinet tesz, meg is látszik a népszerűségi mutatókon. A három kormánypárt ma nemhogy többséget nem szerzene, de még a 30%-ot is alig érné el egy választáson. Ehhez képest a legnagyobb ellenzéki párt, a CDU 30%-nál is többet szerezne és csúcson van a rendszerkritikus AfD támogatotsága is, amelyre a németek 23%-a szavazna országosan. Több keleti tartományban ugyanakkor – ameyek közül háromban szeptemberben választások lesznek – az AfD már toronymagasan a legnépszerűbb párt, Thüringiában 36%-on áll, szemben a második helyezett CDU 20%-ával. És mi erre a jelzőlámpa koalíció válasza?

A jobb kormányzás, az emberek problémáinak megoldása helyett elkezdtek a szélsőjobboldali veszéllyel riogatni.

Ismét felerősödtek azok a hangok is, amelyek az AfD betiltását követelik. Nekünk, magyaroknak ismerős lehet ez a reakció. A már vergődő, népszerűsége mélypontján lévő Gyurcsány-kormány hasonló trükkel próbálta elterelni a figyelmet a vesszőfutásáról 2010 előtt. Persze a magyarok átláttak a szitán és a lejtmenet vége 2010-ben egy megsemmisítő választási vereség lett. Hasonló sors kell, hogy várjon a német baloldali koalícióra is, hiszen egy demokráciában mégiscsak a nép az úr. Ebből a szempontból valóban próbatétel előtt áll a német demokrácia: hogy biztosítják-e még a szabad választás lehetőségét mindenkinek?”

***