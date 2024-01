„Kegyetlenül hideg hétfő este volt Iowában, talán ennek is tudható be, hogy a hárommilliós államban csupán 110 ezren mentek el a Republikánus Párt jelöltállító gyűléseire, ennyien adták meg az előválasztások alaphangját. Az eredmény maga a megtestesült papírforma, Donald Trump, akit a közvélemény-kutatók 50-52 százalék körül mértek, végül 51 százalékot kapott, a 99 megyéből egyetlen egy volt, ahol Nikki Haley mögé szorult. Egy lépéssel közelebb kerültünk a 2020-as elnökválasztás visszavágójához – azzal a különbséggel, hogy azóta Trump és Biden elnök is idősebb lett négy évvel, előbbi 77, utóbbi 81 lesz a november 5-i választás idején.

Meg persze a világ is sokat változott, például egyszerre két háború is pusztít. Ukrajnában és Izraelben is sokan az Egyesült Államoktól várják a sorsdöntő segítséget, miközben az amerikaiak saját gazdaságuk és demokráciájuk állapotával vannak elfoglalva, a kongresszust megbénítja a megosztottság, a legfelsőbb bíróság pedig egyszerre vakarja mind a kilenc fejét, mit tegyen a Trump indulását megtiltó jogi kezdeményezésekkel. Egyrészt nyilvánvaló, hogy az exelnök törvénytelenül próbált hatalomban maradni, másrészt mégsem lehet kizárni a versenyből, hiszen mögötte áll a republikánusok többsége.

Az iowai eredmény megerősítette, hogy a jobboldalon nincs erő, amelyik megállíthatná Trumpot, még akkor sem, ha Biden ellen bárki mással jobbak lennének a republikánusok esélyei. A demokrácia amerikai és egyéb hívei számára egy kicsit már mereven járó és nagypapásan beszélő öregúr nyújtja az egyetlen reményt. Mint a Csillagok háborújában Leia hercegnő Obi-Wan Kenobitól, a világ egyedül Joe Bidentől várhatja, hogy megmentse a most festett szőke, de továbbra is meglehetősen ijesztő Darth Wadertől. A tét nyomasztó, az esélyek pedig kiegyenlítettebbek, mint szeretnénk.”

