Német hírszerzés vezetője: Putyin megtámadhatja a NATO-t

Kahl egyébként szkeptikusan nyilatkozott az oroszországi hatalomváltással kapcsolatban is, kifejtve, hogy Putyin „szilárdan a nyeregben van”, és „még ha ki is esne az ablakon, vagy más módon megsérülne, akkor is lenne elég ember, aki pontosan úgy gondolkodik, mint ő, és ugyanazt a politikát folytatná”. A BND igazgatója szerint ráadásul semmi sem utal arra, hogy ez a helyzet egyik napról a másikra megváltozhatna, például demokratikusan legitimált erők révén.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Alekszej Nyikolszkij