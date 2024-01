„Orbán Viktor az idei EP-választásokon nagy jobboldali-populista áttörésre számít. A rendelkezésre álló mandátumbecslések egyelőre nem támasztják alá az optimizmusát. Kétségtelen tény, hogy a radikális jobboldali pártok néhány százalékkal erősödhetnek, de a jelenleg elérhető mandátumbecslések szerint arra nincs esélyük, hogy legalább az egyharmados blokkoló kisebbséget elérjék, nem is beszélve arról, hogy átvegyék az irányítást az EP felett. A legutolsó mandátumbecslés szerint a négy meghatározó, főáramhoz tartozó pártcsoport (EPP, SD, RE, Zöldek) összességében 437 mandátumra számíthat, tehát kényelmes többsége van a parlamentben, míg az ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek) és az ID (Identitás és Demokrácia) mandátumainak együttes összege 168, igaz, ebbe nem számolták bele a Fidesz mandátumait, mert ők egyelőre függetlenek, sehova nem tartoznak.

Az elmúlt évben érdekes mozgások voltak a pártcsoportok szövetségkötési stratégiája terén. Az év elején többször találkozott Manfred Weber, az EPP elnöke és Giorgia Meloni, az ECR elnöke – a szoros együttműködésről tárgyaltak. Ezek a tárgyalások végül az egyes tagpártok hajthatatlansága miatt (különösen a két lengyel párt, a PO és a PiS miatt, akik semmilyen formában nem kívánnak együttműködni egymással) megfeneklettek. Most tehát úgy tűnik, nem lesz egy nagy jobbközép-jobboldali pártszövetség az Európai Parlamentben.

Bennfentes források tudni vélik, hogy előrehaladt tárgyalások folynak viszont az ECR és az ID közt egy stratégiai együttműködésről. Az AfD miatt a két csoport egyesítése nem tűnik reálisnak, de az együttműködésről és az akcióegységről még megállapodhatnak a felek. A jól tájékozottak szerint május 9-én, az Európa Napon várható, hogy az együttműködési megállapodást bejelentik.

A bennfentes informátorok szerint ezen a napon egy másik fontos bejelentés is várható: a Fidesz csatlakozása az ECR-csoporthoz. A Fidesz már jóideje szeretne csatlakozni az ECR-hoz, de az Ukrajnával szembeni ellenséges magatartása miatt nem látják szívesen. A legújabb információk szerint Meloni hajlana a Fidesz befogadására és erről már a többieket is meggyőzte, de nagyon szigorú feltételei vannak: Orbánnak rendezni kell viszonyát Zelenszkijjel, el kell utaznia Kijevbe. Ennek előkészítése már gőzerővel zajlik. Nem hátráltathatja Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát (ennek is megtörtént az első lépése) és hozzájárul Ukrajna anyagi és katonai támogatásához. A hírek szerint főleg az utolsó pontról folyik az alku, ami Orbán számára elég komoly arcvesztést jelent, viszont az ECR-hoz tartozás végre véget vetne a Fidesz senkiföldjén téblábolásának, a teljes marginalizálódásának az EP-n belül. Ha fogadni kéne, akkor én arra fogadnék, hogy május 9-én bejelentik a Fidesz csatlakozását az ECR-hoz.

Úgy tűnik, populista áttörés nem lesz, de tény, hogy választásról-választásra erősödnek a populisták az európai szintéren is, s e tendencia aggasztó.”

