Lakner Zoltán: Törvényszerűen megjelenik majd egy csomó éhes ember Európa kapujában

„Az élelmiszer-ellátó rendszerekben telítődés lesz, ami nem biztos, hogy lépést tud tartani a lakosságszámmal” – idézi keddi cikkében a Telex Lakner Zoltánt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanszékvezetőjét. Mint a szakértő által elmondottak kapcsán a lap fogalmaz:

ha nem sikerül rövid időn belül jelentős mértékben javítani Afrika élelmezési helyzetén, akkor több millió ember indulhat meg Európa felé.”

Nemzetbiztonsági veszély a kapuknál?

Lakner szerint „már a 19. század elején előrevetítette az angol Thomas Malthus, hogy míg az élelmiszer-termelés növekedése egy lineáris függvényt követ, addig a népességnövekedés exponenciális görbe mentén halad, tehát utóbbi szükségszerűen túlnövi a másikat, ami konfliktust szül.”

A szakértő szerint „az élelmiszer-ellátó rendszerekben telítődés lesz, ami nem biztos, hogy lépést tud tartani a lakosságszámmal.” Ez a problémakör szerinte „Afrikára koncentrálódik, ahol a lakosságszám-növekedés is a legnagyobb.”

Mint a Telex hasábjain olvasható, Lakner szerint „ennek a növekedésnek közvetlen nemzetbiztonsági hatása van,

törvényszerűen megjelenik majd egy csomó éhes ember Európa kapujában. Drámai módon fokozódhat a menekültek tömege.”

A szakértő kitért arra is: „a médiában már most menekültáradatról beszélnek, de ez most csak annyi, mint egy nyári napon, amikor a vihar előtt megrezzennek a falevelek. Az áradat majd csak most jöhet.” Utóbbi kijelentése kapcsán Lakner a Telex szerint hangsúlyozta, hogy „ez a személyes véleménye, ne tekintsük az egyeteme állásfoglalásának.”