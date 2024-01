Így reagált Tusk arra, hogy ismét kegyelmet kapott a PiS két bebörtönzött politikusa

Mint erről a Mandiner is beszámolt már, másodszor is kegyelemben részesítette a lengyel elnök Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt bebörtönzött képviselőit – döntését maga Andrzej Duda jelentette be keddi sajtóértekezletén.