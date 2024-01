Elképesztő trollkodás áldozatává vált Soros György

A rendfenntartó erők csaptak le Soros György Southamptonban lévő előkelő birtokára a hétvégén – számolt be az esetről a New York Post. A milliárdos tőzsdespekuláns otthonához egy eddig ismeretlen férfi hívta ki a hatóságokat, aki azt állította, hogy épp most lőtte le a feleségét a South Shore-i otthonában, és azzal fenyegetőzött, hogy önmagával is végez.

A helyszínre érkező rendőrök egyeztettek a biztonsági szolgálattal és átkutatták az épületet, majd megállapították, hogy csak egy hamis segélyhívásról volt szó – derült ki a New York Post által megszerzett rendőrségi rádióforgalomról készült felvételből.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Soros, vagy bármelyik családtagja otthon volt-e a hívás idején.

Soros György az elmúlt időszakban egyre „népszerűbb” átverés, az úgynevezett „swatting” áldozata lett. Egy swatting elkövetője ugyanis hamis hívást intéz a hatóságokhoz, amelyben bűncselekményt jelent be, majd egy ismert személy lakcímét adja meg lakhelyéül abból a célból, hogy oda vonuljanak ki a hatóság – legtöbbször kommandósok – emberei. Eredetileg online játékközvetítések megzavarására találták ki ezt a fajta átverést. Sajnálatos módon halálos kimenetelő átverésre is került sor, amikor a rendőrség véletlenül lelőtte az átverés áldozatát, akit bűnözőnek hittek.

Soroson kívül karácsonykor több amerikai törvényhozóra is lecsaptak a telefonbetyárok, köztük Marjorie Taylor Greene georgiai republikánus képviselőre, és másik három republikánus állami szenátorra, valamint Boston demokrata polgármesterére is.