„Az európai agráripart viszont szélsebesen verik szét a hülye szocialista és zöld politikusok. Legújabb kitalációjuk az, hogy az agrárium a nitrogénnel gyilkolja a természetet, ami igen érdekes vád a Naprendszer hetedik leggyakoribb eleme ellen. Nem mellesleg az élőlények – legyenek azok állatok, emberek, növények és hülye politikusok – 3–4 százalékban is nitrogént tartalmaznak, emellett fontos tápanyag. De ez egy rendes, kifejlett, több társadalomelmélet szemináriumot is látogató nagyvárosi klímaaktivistát nem zavar össze: ő be akarja tiltani a nitrogént, illetve a nitrogén használatát, és minden olyan tevékenységet, aminek során melléktermékként keletkezik.

A segghülye klímaaktivista és a segghülye politikus nem ment volna semmire a gyermeteg elméleteivel, ha nem támogatja meg őket a davosi milliárdos elit.

Azok a cinikus rohadékok megszimatolták, hogy nagyot lehet kaszálni nemsokára, ha ezeket a retardáltakat megtámogatják a sajtójukkal és NGO-hálózatukkal. Kormányra is kerültek szerte Európában, és most szorgalmasan dolgoznak azon, hogy megsemmisítsék a saját agráriparukat, elvégre minek élelmiszert termelni, ha azt megvehetjük Ukrajnából és Amerikából.

Csak hogy egyértelmű legyen: amit mi nem termelünk meg magunknak, azt megtermelik mások, csak szarabb minőségben, a környezetre ártalmasabb módon. De ez sem zavarja a mindenben globális problémákat és világvégét látó klímaaktivistákat és politikusokat.

Ukrajna az apropója a kártékony idióták és a davosi kigyófészek koalíciójának. A hülyeségnek pedig már szorgalommal se kéne párosodnia, nemhogy dollármilliárdokkal. De megtörtént: az NGO-k meg a FOS példás egységben sorakozott fel a legőrültebb tudománytalanságok mögé is, csak pusztuljon az európai agrárium. Az olyan apróságokat, hogy mérgező bulgurt árulnak Magyarországon, majd jó kommunikációval kezelik. Mondjuk a független-objektív sajtóban nemsokára tudományosnak mondott cikkek jelennek meg a penészgombák pozitív élettani hatásairól.

Nem mellesleg a harmadik világban éhen fognak halni, ha nekünk termelnek a slaves-nek visszaminősített szlávok. Igaz, mi többet fizetünk az ukrán szarért, mint Egyiptom vagy Etiópia, illetve azok majd kapnak orosz gabonát. A környezettudatos demokráciák meg egyenek szart, mert ezzel megmentettük a bolygó mellett Ukrajnát is. Ennyire áldott jó emberek vagyunk.

Aztán később kerek szemmel rácsodálkozunk, amikor a tönkretett agráriumunkat pont ugyanúgy felvásárolják, ahogyan Ukrajnát egy körrel korábban.

Sebaj, majd írnak új mesét, miért jó nekünk, ha Davos dúsítja nitrogénnel a talajt, meg hát közismert, hogy a davosi tehén fingja illatos. Mi mindenképpen erényes és jó emberek maradunk.”

***