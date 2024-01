„A korrupcióval és a magyarországi jogállamisággal kapcsolatos komoly aggályok miatt korábban befagyasztott tízmilliárd euró uniós forrás felszabadítása égbekiáltó hiba. Az EU Bizottság e döntése Orbán Viktor autokratikus magatartását jutalmazza, amely ellentétes az EU alapvető értékeivel, és közvetlenül aláássa a közösség egységes álláspontját Oroszország ukrajnai agressziójával szemben. Nem is jöhetett volna rosszabbkor, hiszen a magyar kormánypárt nemrég fogadott el egy új drákói törvényt a »szuverenitás védelmére«, Vlagyimir Putyin »külföldi ügynökökről« szóló elnyomó törvényének mintájára; mindkettő célja az ellenvélemény elfojtása.

Keserű irónia: miközben az EU hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az Ukrajnának nyújtott támogatást, egy olyan tagállamot jutalmaz átfogó pénzügyi csomaggal, amely aktívan blokkolja a Kijevnek nyújtott segítséget.

Ez nemcsak diplomáciai ellentmondás, hanem erkölcsi kudarc is.

Azzal, hogy az EU kapitulál Orbán előtt, közvetve egy olyan rendszert erősít, amely rendíthetetlenül támogatja Oroszországot.

Az Orbán-kormány az engedmények érdekében már korábban is blokkolta az Oroszország elleni szankciókat ideiglenesen, és sikeresen kiharcolta, hogy az invázió orosz támogatói, például a Putyinnal szövetséges I. Cirill moszkvai pátriárka ne kerüljön fel az EU szankciós listájára. A magyar kormány mindig is fenntartotta, hogy nem fog élni az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal kapcsolatos vétójogával, hogy megkapja a befagyasztott uniós pénzeket. Két nappal egy fontos uniós csúcstalálkozó előtt a miniszterelnök legfőbb politikai tanácsadója most elismerte, hogy Magyarország hajlandó lemondani vétójogáról a pénzek megszerzése érdekében.”