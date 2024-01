Átkokat szórnak Brüsszelben az Európai Tanács elnökére, és nem csak Orbán helyzetbe hozása miatt dühösek Michelre

„Az Európai Tanács nem hagyhatja magát eltéríteni egy kampány miatt. Ez tiszteletlenség a testülettel szemben” – fogalmazott egy névtelenséget kérő brüsszeli hivatalnok. Egy diplomata szerint a tagállami vezetőkkel bizonyosan nem konzultált előzetesen a döntéséről Michel, a fővárosokban akkor értesültek a lépésről, amikor a média is elkezdett már cikkezni róla. A lett külügyminiszter, Krišjānis Kariņš erről nyilatkozott is a lapnak, mondván, nehézségeket okoz majd a két szerep összeegyeztetése.

Michelnek ugyanis a kampányidőszakban a belga liberálisok oldalán egyszerre kell majd korteskednie, miközben a 27 tagállam vezetői között menedzseli a kompromisszumok kialakítását, érvel a cikk szerzője.

Két hivatalnok ráadásul amiatt is aggódik, hogy a jelenlegi, igen befolyásos pozícióját majd a következő posztja megszerzéséhez is felhasználja, nevezetesen az ET-elnökséggel járó pénzeket csatornáz be a kampányára. Ennek kapcsán felidézik, milyen gigászi összegeket emésztenek fel Michel hivatalos diplomáciai útjai, amit korábban a POLITICO is szóvá tett.

A tanácsi elnök csapatának tagjai természetesen fogadkoznak, nem használják majd kampánycélokra a hivatali keretet, ám az bizonyos, hogy biztonsági védelemre nem kell majd költenie a liberális politikusnak.

Igazán bonyolult azonban akkor lesz a helyzet, amikor az EP-választás után két csúcson is találkoznak az EU állam- és kormányfői, ahol is többek között épp az Európai Tanács, no meg az Európai Bizottság vezetőiről kell majd dönteniük az előbbi testület elnökének koordinálásával, akinek a POLITICO szerint kulcsszerepe lenne a kompromisszumok megszületésében. Csakhogy ő, mármint Michel ekkorra már alighanem az Európai Parlament tagja lesz.

Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden szerint Alexander De Croo belga miniszterelnök, aki június végéig az EU Tanácsának soros elnöki tisztét tölti be, átveheti Michel szerepét, vagy a vezetők ideiglenes jelöltet nevezhetnek ki a ciklus befejezéséig. A második féléves elnökséget vezető Orbánt nem említette.

Ugyanakkor

a német szociáldemokrata Jens Geier máris lemondásra szólította fel Michelt,

aki a jövő héten találkozik az EP tagjaival, hogy hűtse a kedélyeket, egyúttal előkészítse a következő, februári tanácsi csúcsot.

