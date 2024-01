Agyonverné a konzervatívokat a brit Munkáspárt egy mostani választáson

A Portfolio arról ír, hogy nagy-britanniai választókerületek többsége Rishi Sunak konzervatív párti miniszterelnök helyett Sir Keir Starmert, az ellenzéki Munkáspárt vezetőjét szeretné a kormányfői tisztségben látni egy évzáró felmérés szerint. Mint kiderül, a felmérést a Focaldata közvéleménykutató végezte a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi lap és a Best for Britain nevű EU-párti kampánycsoport megbízásából, pontosan 10 006 választó bevonásával.

Hangsúlyozzák:

a britek nagy többsége negatívnak tartja az EU-tagság megszűnéséből, vagyis a Brexitből eredő hatásokat.

A 632 nagy-britanniai választókörzet közül 390-ben többségben vannak azok, akik szerint Sir Keir Starmer lenne a legalkalmasabb jelölt a miniszterelnöki tisztségre, írják. Hozzáteszik: Rishi Sunak kormányfő csak 29 választókerültben népszerűbb mint a Munkáspárt vezetője.

Meghökkentő, hogy Starmer támogatottsága még Sunak választókörzetében is meghaladja néhány százalékponttal a miniszterelnökét.

Összességében a választók 35 százaléka szavazna a jelenlegi legnagyobb ellenzéki erőre, a Munkáspártra, a 2010 óta kormányzó konzervatívok pedig a voksok 19 százalékát szereznék meg, ha most tartanák a 2024-ben esedékes nagy-britanniai parlamenti választásokat. Ebből a brit választási rendszerben az következik, hogy

„ha a választásokon ezek az arányok érvényesülnek, a Munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmet aratna”,

írják.

Nyitófotó: Paul ELLIS / POOL / AFP