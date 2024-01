A volt ukrán parancsnok szerint tarthatatlan az a mondás, hogy „hamarosan győzni fogunk”

„Az oroszok nagyon pontosan kiszámították a támadás irányát, és nagyon hatékony védelmi struktúrák építettek [...] Nem vettük figyelembe a tényt, hogy az oroszok mindenre felkészültek” – nyilatkozta Mikola Melnyik, az ukrán 47. dandár egyik zászlóaljának korábbi parancsnoka az Ukrajinszka Pravdának. (A katonának azért kellett leszerelnie, mert egy súlyos harctéri sérülés következtében elvesztette a lábát az offenzíva idején – a szerk.)

Melnyik arról is említést tett a lapnak, hogy az ellenségeik már a támadás kezdete előtt állandóan kamerákkal figyelték egy-egy egység mozgását.

Beszélt arról is, hogy szerinte az aknamentesítéshez még a nyugati segítség dacára sem kaptak elég eszközt.

Az interjú későbbi részében arra is kitért, hogy szerinte Ukrajnában – azzal ellentétben, amit például az állami tévében hangoztat a propaganda – most már nem lehet azt mondani, hogy „hamarosan győzni fogunk” , hanem el kell ismerni, hogy nehéz lesz a háború következő időszaka. Beszélt arról is, hogy most zajlik ugyan egy újabb mozgósítási hullám, de már alig van olyan ember, aki harcolni akar.

„Most az utolsó fanatikusok azok, akik saját akaratukból mennek el a katonai komisszárokhoz” – mondta, hozzátéve: szerinte a kormányzatnak elsősorban azon kellene dolgoznia, hogy az emberek mentalitása megváltozzon.