Valami más

Phillipsék nem az első rész stílusában folytatták a történetet, ami érthető, hiszen annak sodró feszültsége aligha lett volna reprodukálható. Elvontabb, mélázósabb, szellősebb szerkezetű, ironikus zenei betétekkel tarkított mozi a Kétszemélyes téboly, és mindezzel nem is lenne baj, ha nagyjából húsz-harminc perc után nem válna egyértelművé, hogy a történet igazából nem tart sehová. Fleck elmegyógyintézeti viszontagságai, szerelmi életének és bírósági tárgyalásának eseményei kevés érdekességet, drámai helyzetet tartogatnak, az egymás után dobált jelenetek ritmustalanul, vontatottan peregnek le a vásznon. A fentebb vázolt emberi alapkérdésre választ kapunk, de meglehetősen lagymatag választ. Pedig Joaquin Phoenix kiváló – ezt szinte fölösleges is kiemelni –, és a brutalitást danolászós derűvel váltogató börtönőr szerepében figyelemre méltó a többek között Martin McDonagh filmjeiből (Erőszakik, A sziget szellemei) ismerős Brendan Gleeson is. Mellettük a Joker szeretőjévé avanzsáló Harley Quinn Lady Gaga alakításában már halványabb jelenség, bár ez inkább a forgatókönyvnek tudható be, ami nem ad különösebb mélységet a karakternek. Viszont az énekesnő most kamatoztathatja, hogy a néhai Tony Bennett oldalán elmerült a The Great American Songbook világában. Sztenderdeket, show-dalokat, örökzöld slágereket hallunk a filmben. I’ve Got the World on a String, For Once in My Life, Rodgers és Hart, Jacques Brel, Burt Bacharach és így tovább. Ezek a betétek egészen élvezetesek, jól érzékeltetik, hogy Jokeré élesen skizofrén világ, amelyben a tomboló erőszak mellett csak a varietéműsorok maníros könnyedségének van helye. Kár, hogy egyébként izgalmasabb reflexiókkal nem szolgál a film. Két dal között Joker egyszer csak a torinói ló nyakába borul, de a katarzis, bármennyire várjuk is, elmarad. Nem ezt a filmet vártuk, valami mást.

(Joker – Kétszemélyes téboly. Todd Phillips filmje. Október 4-étől a mozikban)