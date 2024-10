Korábbi szövetségi kapitány a Mandinernek: Nem lesz mészárlás!

Edzőként irányította többek között a Honvédot, a Szolnokot a Nyíregyházát, nyáron pedig sikeres kazincbarcikai munka után a szintén NB II-es BVSC-Zugló vezetőedzője lett. A mezőnyben egyedüliként a 9. fordulóig veretlen maradt a kék-sárgákkal, akikkel most a válogatott szünet alatt az előkelő 7. helyen áll, mindössze két pontra a harmadiktól. Ön a helyén érzi magát?

A Kazincbarcikáról már nem nagyon szeretnék beszélni. Egy biztos, hogy kaptam egy lehetőséget a borsodiaktól, hozzáteszem, amikor elfogadtam, mélyponton volt a csapat. Előttem négy edző visszautasította a felkérést... Sikeres másfél évet töltöttem ott, megteremtettük azokat az alapokat, amiket most tovább épít a klub, és tud Lucast, Bódit igazolni. Korábban ez szóba nem jöhetett. Más oka volt annak, hogy váltottam, holott jól éreztem magam. A BVSC-nél viszont nagyon tetszett, hogy egy kultúrát kezdenek építeni az alacsonyabb osztályokból feljebb lépegető egyesületnél. Vannak ilyen tapasztalataim és feladataim is. Úgy érzem, ilyen szempontból jó helyen vagyok. Abban, hogy ilyen gyorsan sikerült összerakni a csapatot, amelyben sokan játszanak a tavasszal éppen bennmaradó együttesből, valamint én is beilleszkedtem, nagy szerepe van Kisteleki István sportigazgatónak. Azért is vagyok jó helyen, mert nem egy túlélési feladatot kell megoldanom. Az első lépés, hogy stabil középcsapattá váljunk, s idővel remélhetőleg még előrébb tudunk lépni.