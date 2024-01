„Ez a fiú itt a képen Antok. 22 éves, Lengyelországban él. Nem színész, hanem valós személy. A Lengyel hitfüggő c. film főhőse. Antok többször is kiment a Pride-ra, egyszer úgy, hogy ellentüntetőként még bigott katolikusként a rózsafüzérje morzsolásába és a hangos imádkozásba kapaszkodott, máskor pedig úgy, hogy szépséges szerelme oldalán, akivel vallása szerint »bűnös« testi viszonyt is folytatott, átállt a másik oldalra. Vajon mi történt vele? Hogyan volt képes ekkora pálfordulásra? Vajon milyen az a vallásosság, ami inkább tekinthető függésnek, mint felszabadítónak? S hogyan lehet lejönni erről a »drogról«?