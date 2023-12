„Nehéz kérdés, nagyon nehéz kérdés. Első közelítésben persze az a válasz, hogyne, nagyon is, de a jelenség mögött nagyobb probléma húzódik meg. Persze minden rúgás jó helyre megy, legfeljebb csak az von le valamit a dolog értékéből, hogy ha az aktuális cselekvő németek bizonyosan az egészségesnél jobban élvezik, hogy dühönghetnek. Láthatóan a német rendőröknek is tele van a töke a klímahibbantakkal, de ők legalább nem élvezik az intézkedést, mert legnagyobb sajnálatukra nekik tilos brutálisnak lenni. Korhatáros, brutális, felkavaró tartalom következik.

Én magam alapvetően békeszerető ember vagyok, az együttműködés híve, a leghülyébbeket is csak bőrpírt és szégyenérzetet okozó felpofozással büntetném. Döbbenten tapasztaltam tehát magamon, hogy elkezdtem helyesnek találni azokat a jeleneteket, amikor dühös úrvezetők és kamionosok vegzálják a magukat a betonhoz ragasztó zakkantakat. Eleve segítő volnék, nekem szakmai alapon részvétet kellene éreznem az elmebetegek iránt. De a részvét elmúlt.

A szocializmusban nevelkedve pedig a rászorulók iránti lelkes részvétet kellett volna elsajátítanom, amit valamelyest sikerült is. Lélekben támogattam a vietnámi nép harcát az amerikai imperialisták ellen és felháborított, hogy »Amerikában verik a négereket!« Esküszöm még az is zavart, amikor a buzikat gúnyolták általában, mindig úgy éreztem, hogy van elég baja annak nélkülünk is, aki a saját nemével kíván szexelni.

Segítőként persze hamar megtanulja az ember, hogy a szolidaritásunkat helyes az idősödő felmenőinkre, egyéb éltes rokonainkra, meg a szomszéd nénire irányítani, az általános emberszeretet semmit sem ér. A saját kutyánkkal kell jól bánni, és azokkal az állatokkal is, akiket majd később megesz az ember, nem az ég madaraival. Ez nem is valamiféle etika megnyilvánulása, hanem így természetes, ha normális az ember.

A buzik és a négerek jelentős része is rendes ember, ha hagyják neki, de amikor a magyar társadalom rákfenéje, a liberális értelmiség kijött a „te is más vagy, te sem vagy más” felütésű toleranciakampányával, már az volt az első gondolatom, hogy a buzik meg a zsidók hogy a fenébe kerülnek egy kontextusba, a második meg az, hogy nem látom azt az embertípust, aki egy ilyen reklámtól megszereti őket. Valahová azt is ide kell írnom, hogy az ukránokat sem sikerült megszeretnem, pedig a haladó sajtó azért is megtett mindent.

Az ember ilyen fura szerzet, ha nagyon le akarnak valamit nyomni a torkán, egy jelentős részük megmakacsolja magát, sőt épp az ellenkezőjére fordul benne a dolog.

Iszonyúan rühellem például a november elejétől kikerülő karácsonyi dekorációkat, már volt, hogy kifordultam egy boltból ilyet látva, hiszen az én lelkem még a nyárias szeptember végi bikinis lányainál tartott. Eredetileg meleg szeptember véget írtam, de ez a rohadt tudják-kik miatt már áthallásos.”

