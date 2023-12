„Putyinnak hamarosan vége, Moszkva nem nyerhet” – bohókás hangulatba került szilveszterre az Independent

Az Independent vezércikke egyértelmű kiállás Ukrajna mellett, külön megemlítve azon nyugati titkosszolgálati jelentéseket, amelyek szerint Vlagyimir Putyinnak – a mostani áldozatokat nézve – már nem sok ideje van hátra a hatalomban. Ezért, véli a cikkíró, Ukrajna szövetségesei egy pillanatra sem csüggedhetnek, mert mindez jól mutatja: minél jobban elhúzódik a háború, annál véglegesebbnek tekinthetők az orosz területhódítások.

A világ figyelme azonban most inkább Gázára irányul, ezért Ukrajna finanszírozása mintha elfelejtődött volna. Pedig nagy szükség lenne a további támogatásra, amelynek ügye megfeneklett az USA Kongresszusban, nem kis részben a republikánusok „felelőtlensége” miatt.

„Európában Orbán Viktor űz hasonló játékot, mint a tengerentúli ellenzék”

– írja a lap.

Közben az orosz elnök fokozta a támadások intenzitását nem függetlenül a márciusban esedékes orosz választásoktól, „aminek kimenetelét nyilván meghamisítják. Amit pedig az orosz propagandagépezet állít a amit az orosz propaganda terjeszt a háború állásáról, annak nem sok köze van a valósághoz.” A brit hírszerzés közben úgy saccolja, a Kremlnek 2024 végére félmillió halott, illetve sebesült katonával kell számolnia. Annak idején, a szovjet érában Afganisztánban hetvenezer volt ez a szám.

A cikkben szó esik arról is, hogy a segítségnyújtás mindezek ellenére működni fog az unió és az USA részéről is. A londoni King’s College egykori tanára szerint a magyar vétó nemsokára nem lesz már napirenden, vagy megkerülhetővé válik, így Kijev mindenképpen megkapja a neki ígért ötvenmilliárd eurót. Annál is inkább, mert 2023-ban kiderült, Ukrajna állja a sarat a hosszú távú háborúban, ám a nyugati szövetségeseinek segíteni kell a további kitartásban.

Mert azt „semmiképpen nem szabad megengedni, hogy Moszkva nyerjen”.

Ukrán témájú karácsonyi árucikkeket árulnak, a bevételt Ukrajna támogatására fordítják az Oroszország elleni háborúban, a torontói karácsonyi vásáron a kanadai Ontario államban, Torontóban 2023. november 25-én. (Fotó: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto)