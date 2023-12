Őszintén vallott a légiutas-kísérő: ezért veszélyes kávézni a repülőn

Egy hosszú út során kinek a fejében ne fordult volna meg, hogy kér az utaskísérőktől egy finom kávét, amely, ha nem az első osztályon utazik az ember, minden bizonnyal porból készül, de akkor is sokat tud dobni az ember közérzetén.

Ez azonban akár veszélyes és komoly következményekkel járó élvezet is lehet, egy Kevin nevű steward ugyanis a közösségi médiát szabályosan megrázta azzal, hogyan is készítik egyes repülők fedélzeten a kávét.

Az viszonylag egyértelmű, hogy a repülőgépek mosdóiban lévő csapból ne igyunk vizet, hiszen az korántsem olyan tiszta, mint első blikkre tűnhet. Azonban az egyik brit low-cost légitársaság szóvivője is elismerte, pontosan innen nyerik ők is a vizet a kávékhoz. A Kevin nevű légiutas-kísérő a TikTok-ra töltötte fel azt a videót, amelyben elmondta, hacsak nincs egy Nespresso-főző a gépen, kannák tartalmát a vécébe ürítik és szerinte ezért kifejezetten nem higiénikus az eljárás.

Repülőn kávézás: akár fertőzést is kaphat!

A tiktokker arra biztatta az utasokat, inkább érkezzenek pár perccel korábban a reptérre és vegyenek az egyik kávézóban kávét, ott garantáltan tisztább és jobb italt kaphatnak.

A téma kapcsán érdekesség, hogy korábban a Redditen egy pilóta értekezett arról, hogy a repülőgépes kávék egyik nagy hibája, hogy a központi víztartályokból szerzik hozzá a vizet, ez azonban a Kevin nevű steward szerint a kisebbik probléma.

Bár tény, hogy a tartályokat ritkán tisztítják, a nagyobb probléma az, ahogyan nekünk a kávéskannákat tisztítanunk kell. A szabályzat miatt nem szabad azokat a lefolyóba üríteni, csak a fajaszba kell dobni őket”

– mesélte.

Ez az oka, amiért veszélyes lehet repülőn kávét fogyasztani

Állítása szerint, hogy minél kisebb szemeteléssel járjon a művelet, „valahogyan közel kell kerülni a vécéhez”.

A steward videója gyorsan vírusként kezdett terjedni a közösségi médiában, a TikTokon decemberig már 162 ezren látták a felvételeket. A kommentelők közül sokan a férfinak adtak igazat és megköszönték neki, hogy elárulta a sötét titkot.

Akár fertőzéssel is járhat a repülőn kávézás. Fotó: Joe Regan/Getty Images

Egy másik légiutas-kísérő is elmondta, miért ne igyunk soha a repülőn kávét

Korábban egy Kat Kamalani nevű nő is megosztotta személyes tapasztalatait a témával kapcsolatban. A stewardess több tippet is adott az utasoknak, mit ne igyanak a repülőn, és természetesen a kávé is köztük volt. Ő annyival még pontosította a listát, hogy olyan dolgot ne kérjünk a fedélzeten, amelyhez a személyzetnek forró vizet kell használnia.

Ezeket a víztartályokat soha nem tisztítják ki, és undorítóak”

– mondta korábban.

Készült egyébként egy nagyszabású vizsgálat is az Egyesült Államokban annak érdekében, hogy rájöjjenek, melyik légitársaságnak van a legtisztább vize a fedélzeten. A versenyt az Alaska és az Allegiant Airlines nyerte meg, míg a utolsó helyekre a JetBlue és a Spirit Airlines került.

Felejtse el ezt a szokást a repülőn!

A kávézás pusztán egészségügyi okokból is kerülendő az utazómagasságon, mivel repülőgép fedélzetén a földi állapotoknál sokkal könnyebben száradhat ki az ember, ráadásul a kávé vizet von el a szervezettől, így érdemesebb a hagyományos, palackos vizeknél maradni, ha az ember valamit inni akar a gépen.

Nyitókép: FG Trade/Getty Images