„Nem engem akartak kellemetlen helyzetbe hozni” – Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a Mandinernek

Lapunk még Washingtonban érte utol a szakértőt.

„Most megyek a híres rendezvényre, ahol az összeesküvés folyik” – ironizált kérdésünkre.

Demkó és a „szupertárgyalás” Ukrajnáról: nem titkos, nem kétnapos, nem zárt, a többi stimmel

Hogy honnan szerezhetett „tudomást” a Guardian a látogatásról, arra Demkó viszonylag egyszerű választ adott: „ez nem egy titkos rendezvény, kimentek meghívók olyanoknak, akik nem az alapítványnál vannak, sőt még akár csak nem is republikánusok. Itt legalább húszan lesznek, lesz közönség, a tevékenységben semmi titkos nincs: Ukrajnáról, Kínáról, meg a nyugatot megrázó kulturális háborúkról beszélünk, én Ukrajnáról mondom el, hogy mi magyarok hogy látjuk a helyzetet. Szóval ez az egész felépítmény erre nem más, mint egy teljes mellélövés. Ha az állítólagos zárt, Ukrajnáról szóló beszélgetésről keresnének dolgokat a levelezésemben, el kell hogy keserítsem őket, mivel ilyen beszélgetés nincs, anyagot sem találnak majd róla.”

Ami azt illeti,

„a Guardian-cikk úgy nem volt igaz, ahogy volt. Ez egy konferencia, amiből évente tartanak vagy százat,

az amerikai partnerekkel, akikkel találkozom, idén már harmadszor vagy negyedszer ülünk le beszélgetni, egyszóval ennek az egésznek semmi, de semmi hírértéke nem lenne, ha nem kezdték volna el pörgetni, és felépíteni belőle egy narratívát.

Amivel egyébként nem minket, hanem a Heritage Foundationt meg a republikánusokat akartak kellemetlen helyzetbe hozni.”

Hozzátette, kedden meg amúgy semmilyen rendezvény nincs, „Washingtonban fogok sétálgatni, megnézem a múzeumokat meg a parkokat, lesz egy hivatalos vacsora mindenféle háttérbeli szándék nélkül. Ez egy teljesen hagyományos, think tankek közötti történet, az MCC meg a Magyar Külügyi Intézet, illetve a The Heritage Foundation részéről. Nincs kormányzati ember a csapatban,

Ugrósdy Márton, akiről szintén kitalálták, hogy mit fog mondani meg hol, nincs is Washingtonban, Budapesten van”.

A Skynet és a Mátrix között félúton

A szakértő hozzáteszi, volt valamiféle rendszer abban, ahogy az eszközei lehaltak: „először a magántelefonomon vettem észre, hogy zárolta a képernyőt, akkor még ez nem tűnt fel, éppen a városban sétálgattam, fotózgattam; mondom, előfordul ilyen. Elővettem a másik, a munkahelyi telefont, hogy azzal fényképezzek tovább – erről beszélünk most, ennek a működése nem állt le teljesen, csak egyszerűen »csíkos« lett a képernyő, meg elkezdett rezegni,

ilyet még sosem láttam. Láttam telefont lefagyni, vagy teljesen tönkremenni is, de ez nem az volt.

Demkó Attila telefonja - rezeg, fényképez, önálló életet él

Forrás: Demkó Attila

Aztán az okosórámra néztem, ott meg a számlapot változtatta meg valami, az egyébként Bluetooth-on kapcsolódott a telefonomhoz, de a két telefon egyébként egymáshoz semmilyen módon, vagyis két külön támadás történhetett”.

Ezt követően kikapcsolni sem tudta a céges telefont, csak gyári resettel lett volna lehetséges, akkor meg elvész minden adat róla. Ehelyett hagyta teljesen lemerülni, hogy az eszköz magától kikapcsoljon, hátha az segít rajta. „Újra bekapcsoltam, újra nagy csík volt rajta. Az órát, amint leválasztottam a telefonról, helyre tudtam hozni”.

Ez egy üzenet

Demkó szerint egyértelműnek tűnik, hogy itt nem anyagi haszonszerzés motiválta azt, aki meghekkelte az eszközeit, mert a bankszámlájához például nem nyúltak. De nem is a hírszerzés volt a cél. „Információkat leszedni a telefonjaimról pedig úgy is lehet, hogy az ember nem veszi észre – ezért látok némi üzenetértéket a dologban” – tette hozzá.

Hogy ki állhat a történtek mögött, nem tudja, találgatni sem szeretne. „Nem vádolok senkit, nincs semmilyen bizonyítékom – annyi helyen voltam az elmúlt két hónapban és annyi helyen használtam a wifit, ami a legjobb behatolási pont ilyenkor a hekkereknek, hogy esélytelen beazonosítani, hol történhetett és kik csinálhatták – egy ilyen hekkelést bárhol bárki megcsinálhat.” Az viszont több, mint gyanús, hogy amikor bekapcsolta a telefonját – mindig kikapcsolja lefekvés előtt – és

a Guardian cikkét elolvasta, azután „haltak le” nem sokkal az eszközei.

„Ez üzenetként annyit tesz, hogy valakiknek nem tetszik, amit csinálok, de így a küldő szempontjából is elég rosszul jön át, hiszen nem tudom, hogy kiknek és mivel okozhattam fejfájást” – mutatott rá Demkó.

A céges telefonon is fényes csík emlékeztet - mire is?

Forrás: Demkó Attila

Ennél többet tenni nem lehet

„A telefont megnézetem majd szakemberekkel, akkor több is kiderül. Annyit mondtak, hogy lehet, hogy ki kell dobnom a két telefont, mert kompromittálódtak, de az is lehet, hogy egy gyári resettel – és teljes adatvesztéssel – is megúszom” – sorolta a lehetséges következményeket a szakértő. Mint kiemelte: az adatvesztés lehetősége is kellemetlen,

ez a tanulsága az ügynek, hogy az ember sűrűn mentse le a dolgait a mobileszközeiről.

„Az sem a legkellemesebb következmény, hogy ahelyett, hogy várost néztem volna, a telefonommal kellett szórakoznom” – fűzte hozzá.

Ugyanakkor a dolog szerinte nagyjából elkerülhetetlen volt. „Nincs értelme a nagy védekezésnek azon kívül, hogy minden nap újraindítom, és mindig frissítem a telefonom, ezt a két dolgot szoktam megtenni a védelmemért, de például azt nem tudom megcsinálni, hogy mindenhol kizárólag a saját mobilnetem használjam, ennek horribilis költsége lenne”.

Hozzátette: „Szerencsére nincs semmi olyasmi a telefonomon, amiből gond lehetne – más kérdés, hogy van egy mondás, hogy

ilyenkor nem azzal van a gond, amit találnak rólad, hanem azzal, amit hozzáköltenek”.

Mint azt a mellékelt ábra mutatja.

