Nem babra megy: öt dolog, ami miatt nagyon fontos Magyarországnak az EU-csúcs

Bürokratikus mélyunalom, már megint egy uniós csúcs, ahol nem történik semmi, csak szájtépés – ásíthat egyet a derék honpolgár a csütörtöktől péntekig tartó (de brüsszeli pincér-forrásaink szerint akár szombatig is elhúzódó) EU-csúcs híre hallatán.

Általában igaza is lenne, de a december 14-15-i csúcstalálkozó számos témája is közvetlenül is érinti Magyarországot;

húsunkba vághat, magyarán: nem babra megy a játék.

Ukrajna

Várhatóan a találkozó lefontosabb ügye keleti szomszédunk kérdése lesz, többek között az, hogy az unió megkezdje-e a csatlakozási tárgyalásokat Kijevvel. A magyar miniszterelnök szerint ugyanakkor az unió egy hatalmas hibát készül elkövetni, ezt pedig minden eszközzel meg kell akadályozni.

A magyar kormányfő már korábban is kifejtette, csatlakozásnak világos követelményei vannak, sőt már a csatlakozási tárgyalások megkezdésének is vannak feltételei. Ukrajna viszont nincs abban az állapotban, megfeleljen ezeknek a követelményeknek, Brüsszel pedig nem méri fel a csatlakozás következményeit, és politikai ügyet csinál belőle. Orbán Viktor a találkozó előtt kijelentette, hogy Magyarország ragaszkodni fog ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalások ügyét vegyék le a napirendről.