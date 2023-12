Ne feledjük, Ukrajna csak Magyarország támogatásával érhet Európába – ehhez pedig van néhány szavunk!

Jelenleg az alapvető szolgáltatásokban legalább nem szenvednek hiányt az ott élők, ám az utak borzalmas állapota, a bezárt üzletek és elnéptelenedett családi házak tanúskodnak az elhúzódó háborúról.

A szebb napokat megélt munkácsi vár a Turul-szobortól megfosztva, lefejezve áll.

Távolabbról szemlélve pedig a magyar lakosság tömbszerűen csak a Bereg-vidékén van jelen (itt az MCC több száz fős beregszászi közössége továbbra is él), a távolabbi régiók mélyszórvánnyá váltak.

Magasságok és mélységek kettőssége Kárpátalja: a remény és a reménytelenség egymásmellettisége. Ugyanez igaz a kijevi kisebbségpolitikára, közeledés és távolodás dinamikája határozza meg az elmúlt éveket: a nemzetiségi kártya gátlástalan kijátszása, majd erőn felüli gesztusnak beállított gyenge engedmények. Megalkotnak egy végletekig soviniszta nyelvtörvényt, majd egyértelműen a külpolitikai játszma részeként mégis módosítják, hogy megmaradjanak a magyar nyelven való tanulás legalapvetőbb feltételei. Jótékony elnézéssel viszonyulnak a magyarellenes Baloha-klánt ámokfutására, majd visszahelyezik a kétszer meghurcolt iskolaigazgatót a megtépázott magyar intézmény élére.

Zelenszkij a választási kampányban felbukkan Kárpátalján, változással hiteget, majd Budapest ellen fordul retorikájában.

E kettősségek között kell józan külpolitikával utat találni. E dinamikák tehát óvatosságra és megfontoltságra intenek. Így

amikor Ukrajna uniós tagságáról álmodunk merészet, akkor annak a 100-120 ezres magyar közösségnek a sorsáról is gondolkodunk,

melynek tagjai jelenleg is a szülőföldjükön élnek. Ők és az a néhány tízezer, Kárpátaljáról elmenekült magyar, akik jobb időben visszatérnének a hazájukba, törékennyé tesznek minden diplomáciai lépést.

Így bármilyen uniós törekvés támogatása csak a magyarság jövőjét szem előtt tartva merülhet fel egyáltalán.

Nem szabad elfeledni, hogy Kárpátalját, ahogy Ukrajna egészét, a mindennapok szintjén és az államműködés mélységeiben is átszövi a korrupció. Minden és mindenki megvehető,

a politikai elit végletes romlottsága és pénzéhsége a háború alatt tovább mélyült.

Ezért bármennyire is távolinak tűnik Ukrajna uniós csatlakozása – a vágyvezérelt gondolkodáson és a politikai szólamokon túl egyelőre az alapvető gazdasági és jogharmonizációs feltételek is hiányoznak – a külpolitikai együttállás most lehetővé teszi az érdekérvényesítést.

A háborús gépezet lassan kifulladni látszik, az államközi viszonyokat elkerülhetetlenül konszolidálni kell.

Az újraformálódó geopolitikai helyzetkép egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy Ukrajna újrafogalmazza a magyar kisebbséggel kapcsolatos politikáját. Hogy értékként, és ne olcsó politikai hecckampányok eszközeként tekintsen a magyar közösségre.

És a történelmi helyzet esélyt ad nekünk arra, hogy továbbra is életképes magyar közösség élhessen Kárpátalján.

