Kitálalt a besúgó: így dolgoznak ma a szomszédaikat is feljelentő kémek Oroszországban

Az orosz–ukrán háború kitörését követően a jelenlegi orosz kormány keményen fellép a háború kritikusai ellen, ez pedig újra lehetővé teszi azt, hogy a politikai eszmék kábulatában élő emberek másokat jelentsenek fel. A BBC éppen ezzel a jelenséggel kapcsolatban írt alapos cikket. Mint az írásból kiderül: egy Anna Korobkova nevű nő részletesen beszámolt a besúgással kapcsolatos „munkájáról”.

A besúgásra a nagyapám tanított meg, aki maga is besúgó volt”

– árulta el a nő, aki a nagyapjával kapcsolatban elmondta, hogy a szovjet titkosrendőrség (az NKVD, majd később a KGB) névtelen informátora volt Sztálin idején. A besúgó nagyapa tevékenységének mindenképpen kedvezett a kommunista Szovjetunió időszaka, hiszen akkor a feljelentések a mindennapok részei voltak.

Ezt lehet tudni a legnagyobb besúgóról

A BBC részletesen beszámolt az unoka ténykedéséről, aki 2022-től mindenkit feljelent, aki szerinte kritizálja az ukrajnai háborút. A lapnak részletesen beszámolt az eddigi eredményeiről. Korobkova azt állítja, hogy 1397 feljelentést írt, amik közül többel foglalkozott a hatóság, hiszen embereket bírságoltak meg, többeket elbocsátottak az állásukból, valamint külföldi ügynöknek minősítettek.

Nem sajnálom őket. Örömöt érzek, ha a feljelentéseim miatt büntetik őket”

– szögezte le a nő. Ilyen kegyetlen kijelentések után természetesen nem meglepő, hogy Anna Korobkova nem árulta el a BBC számára azt, hogy pontosan hol lakik. Ebből persze az is következik, hogy valószínűleg nem a valódi nevén mutatkozott be. A nő titkolózása ugyanakkor jogosan kelthet kétségeket bárkiben az állításai hitelességét illetően. Az újságíró, Amalia Zatari közölte, hogy csak e-mailen keresztül kommunikál vele, ugyanis nem akarja megmutatni az arcát, és nem hajlandó igazolni a személyazonosságát. Állítása szerint ezt azért teszi, mert gyakran kap halálos fenyegetéseket.

Mi motiválja a feljelentőket?

A besúgókról eddig is lehetett tudni, hogy egyfajta belső motiváció is hajtja őket, éppen ezért is tudják jól felhasználni őket a diktatórikus rendszerek. A rosszindulat, valamint a személyes sérelmek megtorlásának a vágya egyaránt közrejátszik náluk, arról nem is beszélve, hogy sok esetben anyagi vonzattal is jár a tevékenységük.

Úgy tűnik, hogy a nőnek két indítéka van arra, hogy besúgja a polgártársait.

Először is úgy véli, hogy ezzel segít Oroszországnak legyőzni Ukrajnát, másodszor pedig úgy gondolja, hogy ezzel megvédi saját pénzügyi stabilitását, éppen ezért mindenkit feljelent, aki szerinte kritizálja az ukrajnai háborút. Anna Korobkova azt is elárulta, hogy egyedül él és részmunkaidőben dolgozik.

A legnagyobb félelme az, hogy Oroszország elveszti ezt a háborút, emiatt pedig majd jóvátétel megfizetésére fogják kötelezni. Ez azonban negatív hatással lenne az orosz lakosság megélhetésére is. A nő több olyan embert is feljelentett a hatóságoknál, akik újságoknak nyilatkoztak, viszont főleg azokra „vadászik”, akik külföldi lapoknak beszélnek az életükről.

Az egyik célpontja egy moszkvai tanárnő volt. Amikor az orosz kormány tavaly szeptemberben bevezette a hazafisági órákat, Tatjana Csercsenko úgy határozott, hogy helyette inkább matematikát fog tanítani. Erről a TV Rain elnevezésű, ma már Hollandiában működő orosz csatornának beszélt. Ezt azonban látta Korobkova is, és feljelentést tett Csercsenko ellen. Ezt követően elbocsátották a tanárnőt.

Hogyan bünteti az orosz állam az ukrajnai háború kritikusait?

Oroszország az Ukrajna elleni inváziót követően 2022 februárjában új cenzúratörvényt vezetett be. Korobkova, valamint a hozzá hasonló emberek ettől az időponttól bárkit nyugodton feljelenthetnek. „Az orosz hadsereg lejáratásáért” 50 ezer rubelig terjedő pénzbírságot (ez az összeg nagyjából 200 ezer forintnak felel meg) szabhatnak ki a vétkesre. Azok, akik több mint kétszer elkövették ugyanezt a bűncselekményt, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is számolhatnak.

Az új cenzúratörvény bevezetése óta több mint 8 ezer eljárást indítottak a hadsereg lejáratása miatt.

Az orosz rendőrség elismerte, hogy az emberek előszeretettel feljelentenek másokat a „különleges katonai műveletre” hivatkozva. Egy nyugdíjas rendőr szerint ez egy olyan kellemetlen következménnyel is jár, hogy a rendőröknek sok esetben nincs idejük a valós bűnügyekkel foglalkozni.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MARTIN BERTRAND / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP