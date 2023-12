Jelzőlámpa helyett vészvillogó? – Mérlegen a Scholz-kormány teljesítménye

2021. december 8-án lépett hivatalba a Német Szociál­demokrata Pártból (SPD), a Szövetség ’90 – Zöldekből és a Szabad Demokrata Pártból (FDP) álló, Németország történelmében példátlan koalíció. Tizenhat év után váltotta a kormányrudat szilárdan kézben tartó Kereszténydemokrata Uniót (CDU), és igencsak ambiciózus tervekkel látott neki a feladatnak. A Merjünk előrelépni címet viselő koalíciós megállapodásban a pártok egy modernebb, kozmopolitább Németország programját irányozták elő, azonban a társadalom támogatásával sok esetben egyébként sem bíró terveiket keresztülhúzta a valóság. A kezdeti örömmámor és ambíció kifulladni látszik, és a kormány tagjai gazdasági, politikai és társadalmi nehézségekkel kénytelenek szembenézni. A külső és belső kihívásokra adott kormányzati válaszok nem igazán nyerik el a társadalom többségének szimpá­tiáját, és a koalíción belül is mély törésvonalakat okoznak, látványos jobbratolódást hozva a politikai színtéren. A három kormányzó párt támogatottsága a 2021-es 52 százalékról 33 százalékra csökkent, ami szintén egyedülálló az újkori német történelemben. A bajokat tetézi, hogy az alkotmánybíróság novemberi döntéséből de facto kiderült: Scholzék ügyeskedtek a költségvetési tervekkel és hitelekkel. Mindezek fényében jogosan merül fel a kérdés, hogy hányadán is áll terveinek megvalósításával a hárompárti kabinet, illetve hogy ki fognak-e és egyáltalán ki tudnak-e tartani az egymással sokszor ideológiai ellentmondásban is álló pártok, vagy csak valahogy eltotyognak a ciklus végéig.

A két évvel ezelőtti koalíciós megállapodás 453 „valódi” kormányzati vállalást tartalmaz, amelynek teljesülése egyértelmű kritériumok alapján ellenőrizhető. Ez jó másfélszerese a CDU–SPD-nagykoalíció által a 2018-as szerződésben tett 296 ígéretnek, s két és félszerese a 2013-as, szintúgy a CDU és az SPD közti megállapodás 188 ígéretének. A kifejezetten magas szám egyrészt visszatükrözi a vörös-sárga-zöld koalíció összetettségét, másrészt pedig a szövetség ambíciószintjét is.