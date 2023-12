Így lett feledékeny Scholz német kancellár a pénzügyi botrány ügyében

És itt jön a képbe Olaf Scholz. A mostani német kancellár korábban Hamburg vezetője volt azokban az években, amikor a hamburgi pénzügyi hatóságok a gyanú szerint tevékenyen segítették a Cum-Ex-botrányba merült Warburg Bank trükközéseit.

Hamburg akkoriban, úgy tűnik, teljesen figyelmen kívül hagyta az államügyészség figyelmeztetéseit,

s még abban az évben kifizetett a Warburgnak 47 millió eurónyi adóvisszatérítést. Olaf Scholz a jelek szerint semmit sem tett ez ellen – és a nagy kérdés, hogy mit tudott városvezetőként erről a mellékesnek egyáltalán nem nevezhető pénzügyi folyamatról.

Christian Olearius, a Warburg Bank vezetője például azt írta az akkori naplójába a Scholzcal való találkozást követően, hogy ha a polgármesteren múlik, a Warburgnak biztosan nem kell visszafizetnie azt a majdnem kilencvenmillió eurót, amit addig adóvisszatérítés gyanánt Hamburgtól kapott.

A kancellár ugyanakkor évek óta azzal védekezik, hogy ő nem emlékszik semmire. A Welt német újság azonban erről mást tud: legújabb állításuk szerint nem igaz az, hogy Scholz nem emlékezik a korábban történtekre.

Egy a Welt am Sonntag által megszerzett dokumentum azt mutatja, hogy Scholz a polgármestersége után, immár Angela Merkel melletti szövetségi pénzügyminiszterként megszólalt a Cum-Ex ügyben, részt vett erről szóló egyeztetéseken a pénzügyminisztériumban, amikről feljegyzések is készültek. Ezeket mutatja most be a Welt.

A dokumentum szerint a tény az, hogy Olaf Scholz találkozott Olearius és Max Warburg bankvezérekkel;

valamint azt is feljegyezték, hogy Scholz milyen tartózkodóan viselkedett ennek során.

Ugyanakkor e találkozó után három héttel a pénzügyi hivatal visszalépett a bankkal szembeni követeléseitől.

Olaf Scholz 2020 szeptembere óta hajtogatja, hogy nem emlékszik a bankvezérekkel való találkozókra,

mert abból három is volt más dokumentumok szerint. Scholz kritikusai szerint a kancellár csak eljátssza a feledékenyt, hogy ne kelljen számára kellemetlen keresztkérdésekre válaszolnia. A német ellenzék részéről ezért többen hazugsággal vádolják a kancellárt.

