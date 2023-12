Felmérés: nagyon szkeptikusak a választási rendszerrel kapcsolatban a republikánus szavazók

Ugyanígy az országos választás, a 2024 novemberében esedékes amerikai elnökválasztás tisztességes megrendezésével kapcsolatban is rekord-szkeptikusok a Grand Old Party (GOP) választói: egy negyedük nem hisz abban, hogy pontosan, tisztességesen számolják át a leadott voksokat a választási bizottságok szavazatszámlálói.

Az AP emlékeztet: ez az intézményi szkepticizmus különösen a 2020-as elnökválasztást követően erősödött fel a jobboldali szavazók körében, miután Donald Trump választási csalást emlegetett. Az eltelt három évben szövetségi és szövetségi állambeli választási tisztségviselők cáfolta ezt a vádat, illetve bíróságok utasították el megalapozatlanság miatt az ezzel kapcsolatos kereseteket, mégis,

a választás intézményével szembeni bizalmatlanság óriási mértékű lett.

Az amerikai hírügynökség által megszólaltatott jobboldali szavazók zöme hasonló véleményt fogalmazott meg: a 2020-as fiaskó után egyszerűen nem tudnak biztosak lenni abban, hogy ez nem ismétlődhet meg.

Az AP-NORC felmérése azt a riasztó tendenciát mutatja, hogy a pártpreferenciával rendelkező amerikai állampolgárok negyede annyira bizalmatlan a választási rendszerrel kapcsolatosan, hogy nem hiszi, az előválasztások során a két nagy párt azt az elnökjelöltet választja, amelyek valóban bírják a két párt szavazói többségének a támogatását. A részarány a bizonytalan pártválasztók körében még nagyobb: közel a felük nem hisz abban, hogy az előválasztások leképezik az igazi népakaratot, és az összesített adatsor is borús: az összes amerikai választópolgár

46 százaléka gondolja hasonlóképpen, vagyis, hogy az ország vezetőit nem reprezentatív módon választják meg.

Rossz úton a nagy pártok

Az amerikai szavazók fele borúsan látja a Republikánus Párt jövőjét: a jobboldali voksolók harmada, illetve a függetlenek 45 százaléka véli úgy, hogy a párt rossz irányba halad. A Demokrata Párt mutatói is gyengék: saját választói egy negyede pesszimista, illetve a független voksolók 41 százaléka nem látja optimistán a liberális párt jövőjét.

Az AP által megszólított szavazók elégedetlenek a két nagy párt teljesítményével: sokaknak nem tetszik, amire a közpénzeket költik, amilyen döntéseket hoznak a kongresszusban, vagy ahogy védik az amerikai polgárok biztonsági és gazdasági érdekeit.

Érdekes vetülete az amerikai rendszernek a kontraszelekció: a helyben népszerű, jól teljesítő politikusok általában nem teszik ki magukat az országos megmérettetésnek,

így sok tehetséges politikus, már kipróbált vezető egyszerűen nem jut a hatalom, a szövetségi közhivatal közelébe.

A másik zavaró tendencia, hogy a választópolgárok mindkét nagy párt háza táján azt érzik, a pártok előválasztásai során olyan elnökjelölt-aspiránsok maradnak talpon, akik aztán a novemberi elnökválasztáson nem képesek győzelemre vinni saját politikai közösségüket. Vagy éppen olyan személyiségek, akik sem saját pártjuk nézeteit, sem az amerikai nép érdekeit nem tudják jól képviselni az elnöki székben.

A számok nyelvén, konkrétan: a demokratapárti szavazók csupán egy harmada gondolja, hogy a saját előválasztási folyamatuk során olyan elnökjelöltjük lesz, aki az amerikai nép többségét hitelesen tudja majd képviselni. Ugyanilyen arányú a republikánus szavazók véleménye is, ahogy ők sejtik a republikánus előválasztások kimenetelét.

Konkrét személyekre lebontva: a demokratapárti szavazók egy része pontosan látja, hogy

ebben a rendszerben – ahol a kampányok mögötti pénzek döntenek el sok mindent – Joe Biden újraindulásának van a legnagyobb esélye,

annak ellenére, hogy az elnök tetszési indexe alacsony, illetve annak ellenére is, hogy ők azért látnának alkalmasabb jelöltet is a tisztségre, de ezek az indulók végül félreállnak az előválasztási közdelemben. Hasonló a helyzet a másik oldalon is: Donald Trump dominanciája miatt más, szintén alkalmas jelöltek kiesnek a pártbeli megmérettetésen.

Nyitókép: Donald Trump a durhami University of New Hampshire Whittemore Center Arenájában kampányol 2023. december 16-án (forrás: ,Joseph Prezioso / AFP)