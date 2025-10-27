Ft
10. 27.
hétfő
Kiszelly Digitális Polgári Kör Magyar Péter

Orbán Viktorral akar egy polcra kerülni Magyar Péter, de csak erőlködik

2025. október 27. 08:09

Mivel a közösségi médiában már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket feladni, az aktivisták sokaságával kell a kormánypárti üzeneteket célba juttatni – indokolta a Fidesz országjárását Kiszelly Zoltán. Az elemzési igazgató szerint Magyar Péterék lendülete megtört, a pártelnök csak lohol a miniszterelnök után.

2025. október 27. 08:09
null

Orbán Viktor kormányfő célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, és az, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója rámutatott, mivel a közösségi médiában már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket feladni, az aktivisták sokaságával kell a kormánypárti üzeneteket célba juttatni. Kiszelly úgy véli, Magyar Péter csak követni tudja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek.

Az elemzési igazgató úgy véli, a Fidesz megnyerte a nyarat, a Tisza Párt lendülete pedig megtört, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete sem. 

„Ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának” 

– emlékeztetett Kiszelly. Mint mondta, Magyar Péter csak másolni tudja Orbán Viktort. Kifejtette: a kormányfő kitalálta a Harcosok Klubját (HK), utána jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány a nemzeti konzultációt, a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtést indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. 

Az elemzési igazgató felidézte: a 2022-es választáson a Fidesz 106 választókerületből 87-et megnyert és 80 most is nyerhető a miniszterelnök szerint. Minden választókerületért meg kell küzdeni, ami Budapesten nehezebb a Fidesznek, ezért a vidéki nagyvárosokban erősítik a támogatókat. „Három évvel ezelőtt ugyanez játszódott le, hogy összeadták az ellenzéket, aztán a Fidesz elvitt 87 körzetet” – emelte ki. Mint mondta, 

„a matek most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, 

így a kormánypárt célja, hogy ne 80, hanem inkább 87 legyen a győztes választókerületek száma”. Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató.

Kiszelly rámutatott: Orbán Viktor képes aktivizálni a Fidesz támogatóit. „A Békemenet megmutatta, hogy nem kell hinni az ellenzéki közvélemény-kutatásoknak, de az emberekkel meg kell értetni, hogy ne a dollármédia szalagcímeinek higgyenek, hanem annak, amit látnak” – hangsúlyozta. Úgy véli, „a Békemeneten jól látszott, hogy a kormányt többen támogatják, jobbak az esélyei és a politikája, főleg a háború és béke, a migráció, vagy a magyar családok támogatásának kérdésében”.

Az elemző szerint a kormánynak jobbak a válaszai, mint Magyar Péterék anyapártjának, az Európai Néppártnak. „A mindenkori ellenzék – ami most éppen 

a Tisza Párt – a brüsszeli birodalmi érdeket képviseli, ezért rossz válaszai vannak, 

és emiatt hoz fel olyan témákat, mint a Szőlő utca, Zsolti bácsi vagy a zebrák. Arról viszont hallgat, amit az Európai Néppárt politikájaként Magyarországon meg akar valósítani” – emelte ki Kiszelly.

Kiszelly hozzátette, Magyar Péter azzal támadja a miniszterelnököt, hogy magtárban kampányol, de Orbán Viktor az előző kampánynál is ugyanott volt és kétharmad lett belőle, majd az EP-választást szintén megnyerte. Szerinte nem az számít, hogy hány ember előtt beszél, hanem az, hogy mennyire tudja lelkesíteni a támogatóit. „Magyar Péter azért ment Kötcsére, és azért megy majd ugyanoda, ahova a kormányfő, mert vele akar egy polcra kerülni. Ez számára egy lehetetlen küldetés, hiszen Orbán Viktort már ötször megválasztották, Magyar Péter viszont csak erőlködik” – hangsúlyozta. Az, hogy a miniszterelnök egy kisebb közösség előtt beszél, még nem jelenti azt, hogy ne lenne sikeres a stratégiája – fogalmazott az elemzési igazgató.

Fotó: MTI/Purger Tamás

gyozoporgorugasa
2025. október 27. 09:20
Meszüntek a politikai hirdetések a videók alatt?Basszus akkor most építhet a kormány a megmaradt pénzből új korházakat ,vagy egy új oltóanyaggyárat egy puszta közepére és hagyja rohadni.🤣🤣😊😂👌👍
Chekke-Faint
2025. október 27. 09:17
kimirszen 2025. október 27. 09:15 .... Ismerjük a mondásaidat semmivel nem különb mint Pötié...DDD
kimirszen
2025. október 27. 09:15
Csak úgy mondanám narancsbolsevikok. Egy második kiugrási kisérletet kéne végrehajtani.
Chekke-Faint
2025. október 27. 09:11
Az a polc még el sem készült ahová Pöti majd kerülhet....DDD
