Orbán Viktorral akar egy polcra kerülni Magyar Péter, de csak erőlködik

Orbán Viktor kormányfő célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, és az, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója rámutatott, mivel a közösségi médiában már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket feladni, az aktivisták sokaságával kell a kormánypárti üzeneteket célba juttatni. Kiszelly úgy véli, Magyar Péter csak követni tudja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek.

Az elemzési igazgató úgy véli, a Fidesz megnyerte a nyarat, a Tisza Párt lendülete pedig megtört, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete sem.

„Ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának”

– emlékeztetett Kiszelly. Mint mondta, Magyar Péter csak másolni tudja Orbán Viktort. Kifejtette: a kormányfő kitalálta a Harcosok Klubját (HK), utána jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány a nemzeti konzultációt, a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtést indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le.