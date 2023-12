Amerikai lap: Soros milliókat költött a politika befolyásolására

Soros György hálózatának tagjai, beleértve a Nyílt Társadalom Alapítványt, 2022-ben hatalmas összegeket pumpáltak a baloldali beállítottságú spanyol ajkúak érdekérvényesítő tevékenységeinek támogatását és politikai mozgósítását célzó szervezetekbe az Egyesült Államokban – írja a The Daily Caller.

Emellett elkezdték a spanyol nyelvű médiaforrások felvásárlását

– teszi hozzá a lap.

Mint fogalmaz: a több millió dolláros támogatások akkor indultak, amikor kiderült, hogy a demokraták támogatottsága csökkent a spanyol ajkú szavazók körében, Soros tehát egy kulcsfontosságú szavazóbázist céloz meg. A nonprofit Equis Institute és az Equis Labs például összesen 35,6 millió dollárt kapott Soros alapítványától.

Mik lehetnek Sorosék céljai?

Az Equist 2019-ben alapították azzal a céllal, hogy növelje a szavazási hajlandóságot és a politikai bevonódást a spanyol ajkúak körében. Elemzők szerint nem meglepő, hogy Soros György fokozza a szervezet támogatását, hiszen a demokraták támogatottsága a spanyol ajkúak körében évek óta csökken. Ennek oka, hogy a párt erősen baloldali jelleget öltött, de sok spanyol ajkú szavazó személyes tapasztalattal bír a szocializmus veszélyeiről.

A politikai kampányoknak és bizottságoknak való közvetlen adományozáson kívül Soros hálózata 2022-ben milliókat költött a politika befolyásolására

azáltal, hogy a nonprofit szervezetek hálózatából származó pénzt más baloldali szervezeteknek juttatta el – írja a The Daily Caller. A Soros-hálózat balközép spanyol ajkú érdekvédelmi csoportokra összesen több mint 60 millió dollárt fordított, míg politikai kampányokra 50 millió dollárt adott – részletezik.

Soros birodalma egyszerre összpontosít arra, hogy növelje a spanyol ajkú szavazók részvételi arányát, és hogy megszilárdítsa a demokrata párt iránti lojalitásukat. Ezt jelzi, hogy a Voto Latino Action Fund, amely a spanyol ajkúak szavazásra való regisztrációjára és a választójogi törvények lazítására összpontosít, 2022-ben 1,4 millió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól – teszik hozzá.

Mint a lap tájékoztat: a Soros által finanszírozott Latino Media Network nevű cég, amelyet a Demokrata Párt korábbi tisztviselői vezetnek,

2022-ben becslések szerint 60 millió dollárért 18 spanyol nyelvű rádióállomást vásárolt, amelyek országszerte sugároznak.

A Soros által jelentős összeggel támogatott szervezetek között van még a Latino Victory Project, a United We Dream Action, valamint a National Latina Institute for Reproductive Justice is. Utóbbi az abortuszhoz való szabadabb hozzáférést szorgalmazza a spanyol ajkúak körében – olvasható a cikkben.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

