„A zsinórosmentés jobboldaliak szépen beszopták a kurzust nemzeti értékekről meg erős államról, rendről és családról, egyházról és nemzetgazdaságról, nemzeti hagyományokról meg kultúráról. Ezzel szemben a létező jobboldal valósága:

»A magát libertárius-anarchokapitalistának valló elnök radikális intézkedésekkel kampányolt: többek közt a központi bank megszüntetését, a gazdaság dollarizációját, a kormányzati kiadások drasztikus csökkentését, minisztériumok eltörlését és az állami vállalatok privatizációját ígérte. Kampányeseményeit imádta az argentin nép és az internet egyaránt: sokszor tűnt fel láncfűrésszel a kezében«

– írja nem titkolt szimpátiával legújabb szövetségesünkről a pártállami sajtó. Még az izraeli elköteleződést hozzá kellett volna írni, és ha valaki igen figyelmes, meglátja ugyanazokat a tendenciákat nálunk is, csak nem ilyen latinosan szórakoztató formában. Az argentin elnök családellenes szexuális forradalmat is hirdetett. Mi ez a tendencia? Hogy a nemzetállamnak vége, voltaképp az államnak is vége, és minden tulajdon, jog és hatalom egy vagy pár család kezében landol. Ezt a szerkezetet még nevezik nemzetnek a megszokás és a legitimáció végett. Egy darabig.”

***

Nyitókép: Tomas Cuesta / Getty Images