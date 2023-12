A két méhhel rendelkező nő két nap alatt kétszer is szült Amerikában

Egy kettős méhvel rendelkező nő két nap alatt kétszer is szült az amerikai Alabamában – számolt be vasárnapi cikkében a Sky News. Kelsey Hatcher két működő méhvel született, amelyek mindegyike saját méhnyakkal rendelkezik. Miután mindkét méhében teherbe esett – a leírás szerint ez egy a millióból egy eset –, Hatcher most két lánynak adott életet, miután 20 órát töltött vajúdással a birminghami Alabama Egyetem kórházában.

Az egyik kislány, Roxi kedd este született, míg Rebel testvére másnap reggel, mintegy 10 órával később érkezett.

„Legmerészebb álmainkban sem terveztünk volna ilyen terhességet és szülést; de mindig is az volt a célunk, hogy két egészséges kislányunkat biztonságban a világra hozzuk, és az UAB segített nekünk ebben” – nyilatkozta az asszony a kórház által kiadott közlemény szerint.

Nyitókép: Facebook